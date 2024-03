Za nami 26. gala rozdania Polskich Nagród Filmowych Orły. Na uroczyste wydarzenie w Teatrze Polskim przybyła Maja Ostaszewska. Aktorce towarzyszył 17-letni syn, Franciszek Englert.

Maja Ostaszewska przyszła na galę Orłów z synem Franciszkiem. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Pierwszy poniedziałkowy wieczór marca upłynął pod znakiem Orłów. Gospodarzami tegorocznej ceremonii wręczenia tzw. "polskich Oscarów" byli: Karolina Korwin-Piotrowska oraz Błażej Hrapkowicz.

W Teatrze Polskim swoją obecnością zaszczyciła m.in. Maja Ostaszewska. Aktorka była nominowana do nagrody za najlepszą główną rolę kobiecą w filmie Agnieszki Holland "Zielona granica". Ostatecznie statuetkę odebrała Magdalena Cielecka za odegranie głównej postaci w dramacie "Lęk".

Maja Ostaszewska z synem na ściance. 17-letni Franciszek jest bardzo podobny do mamy

Ostaszewska na czerwonym dywanie pojawiła się z 17-letnim synem. Franciszek Englert to jej dziecko ze związku ze scenarzystą i operatorem Michałem Englertem. Para wychowuje także dwa lata młodszą córkę Janinę.

Na Orły 2024 aktorka założyła długą czarną suknię z cekinami. Kreację dopełniła również błyszcząca wstęga przypięta do kreacji i czarne szpilki. Nastolatek prezentował się u boku mamy bardzo elegancko.

Franciszek Englert stanął na ściance w czarnym garniturze z połyskującymi klapami. Ponadto miał na sobie białą koszulę z kontrastowymi wstawkami.

Jak do tej pory Maja Ostaszewska stara się raczej chronić wizerunek swoich dzieci. Nie pokazuje ich w social mediach. Okazuje się jednak, że dorastający syn artystki chciał jej towarzyszyć w tym wyjątkowym dniu.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Ostaszewska wystąpiła w internetowym programie Magdy Mołek "W moim stylu". Dziennikarka zapytała ją wtedy, czy "dzieci kiedykolwiek miały nieprzyjemności ze względu na popularność".

– Wiesz co, no czasem ktoś im złośliwie powie 'No tak, bo Twoja mama jest aktorką', 'No tak, bo Ty jesteś synem Ostaszewskiej, to Ty na pewno gdzieś się tam dostaniesz', jak Franek zdawał do liceum – zdradziła.

Jednocześnie dodała: – Natomiast moje dzieci rozumieją, że to złośliwe gadanie i nie należy się tym przejmować.