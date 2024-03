Były szef MS Zbigniew Ziobro ma według informacji przekazywanych przez jego współpracowników chorować na nowotwór. Politycy Suwerennej Polski co jakiś czas informują na ten temat. Teraz głos zabrał Sebastian Kaleta. Zdradził, w jakim kraju leczy się Ziobro.

Jaki jest stan Zbigniewa Ziobry? Poseł Kaleta podał nowe informacje. Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Jaki jest stan Zbigniewa Ziobry? Poseł Kaleta podał nowe informacje

– Pan minister Ziobro walczy o zdrowie, to trudna walka, najbliższe tygodnie będą dla niego ważne. Od czasu do czasu korespondujemy, rozmawiamy, ale wiadomo, że ma teraz zalecenie, żeby jak najmniej kontaktować się ze światem zewnętrznym – przekazał na antenie Radia Zet Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski.

Odniósł się do słów Witolda Zembaczyńskiego (KO), który stwierdził, że docierają do niego informacje, że Zbigniew Ziobro przebywa za granicą.

– To, co niektórzy politycy aktualnie robią wokół zdrowia Zbigniewa Ziobro, jest nikczemne. To jest nieprawda. Ze wszystkich informacji, które mam, którymi się wymienialiśmy (...) wynika, że jest w Polsce cały czas – przekazał polityk SP. Tym samym zaprzeczył, że były szef MS leczy się za granicą.

W rozmowie padło też pytanie, czy były szef MS powinien stawić się przed sejmową komisją. Kaleta odparł, że "minister Ziobro jest równy wobec prawa jak każdy inny, nie ma nic przeciw, by jego stan zdrowia był weryfikowany".

Jednak w jego ocenie "komisje sejmowe to teraz szopka i kabaret, dziś można było się bardziej pośmiać niż coś poważnego usłyszeć".

Niedawno na ten temat wypowiadał się też inny poseł Suwerennej Polski Michał Wójcik. – Pan minister Ziobro ma zaawansowaną formę nowotworu przełyku. Rokowania są trudne. W momencie wykrycia były przerzuty – mówił polityk SP w programie Onetu.

Jak wyjaśnił, "przechodzi chemioterapię i radioterapię". – Czeka go operacja. Za kilka miesięcy, jeśli tak domagają się rządzący, będzie mógł odpowiadać na pytania i pokazać manipulacje – poinformował.

Co z przesłuchaniem Ziobry przed komisją sejmową?

Wójcik skomentował też to, czy Ziobro pojawi się przed komisją ds. Pegasusa. – Jeszcze jedna rzecz dla Jońskiego. Oczywiście, że minister Ziobro chce być przesłuchany, nawet w komisji ds. Pegasusa, to my składaliśmy wniosek o przesłuchanie pana ministra, żeby pokazać, jakie są manipulację, ale wtedy, gdy będzie to możliwe – zauważył.

I dodał: – Dziś minister Ziobro walczy o życie. Takie słowa w ustach Jońskiego pokazuje prawdziwy brak empatii tego człowieka.

O co chodzi z wypowiedziami Jońskiego? – Jeżeli zostanie złożony wniosek o przesłuchanie pana Ziobry, to zostanie wezwany na przesłuchanie. Jeżeli wyśle zwolnienie lekarskie, poproszę biegłego o opinię – stwierdził niedawno w rozmowie z "Faktem" Dariusz Joński.

Nie jest on pierwszym politykiem obozu rządzącego, który zwraca uwagę na potrzebę weryfikacji stanu zdrowia Ziobry. Wcześniej Tomasz Trela z Nowej Lewicy zaznaczył, że jeśli były minister nie stawi się przed komisją, trzeba będzie przesłuchać go w miejscu pobytu.

Byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego widziano w Sejmie po raz ostatni 29 listopada 2023 roku. 2 grudnia uczestniczył jeszcze w obchodach 32. rocznicy powstania Radia Maryja, po czym zupełnie zniknął ze sceny politycznej.