W środę 6 marca w Warszawie ma się odbyć jeszcze większy protest rolników niż ten w ubiegłym tygodniu. Do stolicy ma zjechać aż 150 tys. manifestantów, co oznacza ogromne utrudnienia dla mieszkańców. Rolnicy mają też wyraźne ograniczenia, w tym zakaz wjazdu ciągnikami do miasta.

Protest rolników 6 marca w Warszawie. Mapa utrudnień w stolicy kraju Fot. MAREK BEREZOWSKI / REPORTER

Protest rolników w centrum Warszawy ma się rozpocząć o godz. 11:00 przed kancelarią premiera. Manifestacje zapowiadane są między innymi przed KPRM i Sejmem. Organizatorzy spodziewają się, że do stolicy przyjedzie 150 tys. osób, a do strajkujących rolników mają dołączyć też leśnicy i myśliwi.

Rolnicy planowali pierwotnie wjechać ciągnikami do Warszawy, ale na to zgody nie wydał stołeczny ratusz, co później potwierdził także sąd okręgowy. Szef MSWiA Marcin Kierwiński również przypomniał we wtorek, że w stolicy obowiązuje zakaz jeżdżenia ciągnikami. Mimo wszystko mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

Protest rolników 6 marca w Warszawie. Mapa utrudnień

Prezydent Rafał Trzaskowski zaapelował do mieszkańców, aby "w miarę możliwości omijać centrum, nie korzystać z samochodów i przesiąść się na komunikację miejską, zwłaszcza na metro". ZTM ma przygotować objazdy dla komunikacji miejskiej.

Informacje o zgromadzeniach, na które warszawski ratusz wydał zgodę, pojawiły się w Biuletynie Informacji Publicznej. Są to zgromadzenia:

w rejonie budynku Sejmu przy Wiejskiej,

na placu Defilad,

na placu Bankowym,

przed gmachem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Alejach Ujazdowskich.

– Demonstracja jest zapowiedziana na ponad 150 tysięcy osób pod KPRM. Aleje Ujazdowskie na odcinku od Pięknej do Bagateli będą całkowicie zablokowane. Jeżeli oczywiście to wszystko się potwierdzi – powiedziała w rozmowie z TVN Warszawa rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth.

Rolnicy planują także blokować ruch pod Warszawą. Portal tygodnik-rolniczy.pl poinformował, że blokad można spodziewać się w Markach, gdzie 70 ciągników ma zablokować skrzyżowanie S8 i DW629, a także w okolicach Legionowa – na DK61 pomiędzy Zegrzem Południowym a Michałowem-Reginowem. Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego ostrzega ponadto przed blokadą w rejonie skrzyżowania trasy S8 i DK 92.

Rolnicy mają dwa podstawowe postulaty – zmiany w przepisach importowania zboża z Ukrainy oraz w polityce Zielonego Ładu.

Premier Tusk zaprasza rolników na rozmowy

Do środowego protestu przygotowują się także policjanci. Jak podało RMF FM, trzydniowa operacja rozpoczęła się już we wtorek i potrwa tak długo, ponieważ rolnicy zgłosili swoją obecność w Warszawie do czwartku. Według rozgłośni do miasta ściągniętych zostanie w sumie ok. 2 tys. policjantów z całego kraju.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk zaprosił z kolei rolników na rozmowy do Warszawy. Zapowiedział też skierowanie do Sejmu projektu uchwały wzywającej Komisję Europejską do nałożenia sankcji na import żywności i produktów rolnych z Rosji i Białorusi.

– Umówiłem się z rolnikami na spotkanie, żeby zaraportować im działania, których się podjąłem od czasu ostatniego spotkania. Mam nadzieję, że przyjmą zaproszenie – w sobotę o godz. 10:00 w Centrum "Dialog". Będę do dyspozycji – stwierdził szef rządu.