Przełom ws. zgwałconej turystki. Jest kluczowe oświadczenie policji ws. zatrzymanych

Dorota Kuźnik

P oczątkowo tylko trójka podejrzanych o zbiorowy gwałt na turystce w Indiach trafiła w ręce policji. Teraz wiadomo, że wszyscy potencjalni sprawcy zostali zatrzymani. To oni mają odpowiadać za to, co stało się 28-letniej Fernandzie i 63-letniemu Vicentowi. Kobieta podziękowała służbom i jednocześnie zwróciła się z apelem.