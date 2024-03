Kanał Zero od początku swojego istnienia zapewnił swoim odbiorcom magazyn piłkarski "Zero do Zera". Początkowo format odniósł sukces i miał więcej wyświetleń niż "Moc Futbolu" na Kanale Sportowym. Jednak z biegiem czasu Stanowski zaczął przegrywać pod względem odsłon z byłymi współpracownikami.

'0:0' na Kanale Zero traci widzów. Stanowski przegrywa z Kanałem Sportowym Fot. YouTube.com / @Kanał Zero; @Kanał Sportowy

Odejście Krzysztofa Stanowskiego z Kanału Sportowego bardzo zaskoczyło wszystkich jego fanów. Nie trzeba było długo czekać, by dziennikarz poinformował o planach na przyszłość: z początkiem lutego na platformie YouTube wystartował Kanał Zero. W ofercie programowej nie mogło oczywiście zabraknąć formatu piłkarskiego zatytułowanego "Zero do Zera".

Warto podkreślić, że to jedyny program sportowy na Kanale Zero. Do tej pory opublikowano już pięć odcinków. W roli gospodarza widzowie mogą oglądać Przemysława Rudzkiego. Trzeba przyznać, że dziennikarz w ostatnim czasie nie ma szczęścia. Dlaczego? Na początku spotkał się z ogromną falą krytyki za wywiad inauguracyjny, który przeprowadził ze Stanowskim. Teraz program, którego jest gospodarzem, nie ogląda się tak, jakby zapewne chcieli, żeby się oglądał.

Do studia zapraszani są również eksperci. To najczęściej dziennikarz Andrzej Twarowski oraz byli piłkarze Łukasz Trałka, Adrian Mierzejewski i Wojciech Kowalczyk. Ten ostatni często występuje również na Kanale Sportowym.

Dodajmy, że program "Zero do Zera" emitowany jest na żywo w każdy poniedziałek od godziny 10. Konkurencyjny program Kanału Sportowego zatytułowany "Moc Futbolu" transmitowany jest w tym samym czasie.

Z początku piłkarski magazyn Stanowskiego odniósł spektakularny sukces. Pierwsze dwa odcinki zyskały zdecydowanie więcej odsłon (241 tys. do 84 tys. oraz 136 tys. do 118 tys.) niż konkurencyjna produkcja na Kanale Sportowym. Niestety dobra passa Kanału Zero zdaje się dobiegać końca, gdyż ostatnie trzy odcinki straciły widzów.

Warto przypomnieć, że magazyn piłkarski Kanału Sportowego widzowie mogą śledzić już przeszło dwa lata. Choć pierwotnie funkcjonował pod nazwą "Misja Futbol" to obecnie działa jako "Moc Futbolu". Kolejna zmiana to fakt, że nie jest już emitowany w Onecie. Gospodarzami programu są zazwyczaj: Michał Pol, Tomasz Smokowski i Mateusz Borek, czyli trzej współzałożyciele kanału.

Jakie zadanie mają obydwa sportowe magazyny? Przybliżyć piłkarskie wydarzenia minionego tygodnia. Gospodarze równie często skupiają swoją uwagę na nadchodzących imprezach i spotkaniach oraz opatrują je autorskimi komentarzami.

Trzeba przyznać, że Krzysztof Stanowski namieszał sporo swoim odejściem, zabierając ze sobą fanów Kanału Sportowego. Obecnie jego najnowszy projekt Kanał Zero ma ponad 945 tys. subskrybentów. Oprócz tego opublikowane do tej pory filmy (jest ich zaledwie 207) zdobyły już ponad 64 miliony wyświetleń.

Pod tym względem Kanał Sportowy również jest o krok przed. Ma ponad 993 tys. subskrypcji, 4730 filmów, a także ponad 700 mln odsłon. Trzeba jednak podkreślić, że kanał Pola, Smokowskiego i Borka został założony pod koniec 2019 roku. Czyli Stanowski w zaledwie miesiąc zdobył prawie tyle subskrybentów, co Kanał Sportowy przez pięć lat.