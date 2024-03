Na jakim etapie jest leczenie Ziobry? Patryk Jaki ujawnia nowe szczegóły

Były szef MS Zbigniew Ziobro ma według informacji przekazywanych przez jego współpracowników chorować na nowotwór. W środę europoseł Patryk Jaki wyjawił, na jakim etapie jest leczenie jego partyjnego kolegi.

Europoseł Patryk Jaki zdradził szczegóły dotyczące stanu zdrowia lidera Suwerennej Polski w rozmowie z portalem Gazeta.pl. – Ma drugą chemioterapię i walczy. To jest tego typu nowotwór, gdzie rokowania są słabe, ale wiem, że Zbigniew Ziobro z tego wyjdzie, bo III RP tak go przećwiczyła, że on z tego wyjdzie. Wróci i będzie walczył – przekazał.

W tygodniu głos w tej sprawie zabrał też Sebastian Kaleta. Zdradził też, w jakim kraju leczy się Ziobro.

– Pan minister Ziobro walczy o zdrowie, to trudna walka, najbliższe tygodnie będą dla niego ważne. Od czasu do czasu korespondujemy, rozmawiamy, ale wiadomo, że ma teraz zalecenie, żeby jak najmniej kontaktować się ze światem zewnętrznym – przekazał na antenie Radia Zet polityk z Suwerennej Polski.

Odniósł się do słów Witolda Zembaczyńskiego (KO), który stwierdził, że docierają do niego informacje, że Zbigniew Ziobro przebywa za granicą.

Ziobro ma być w Polsce podczas leczenia

– To, co niektórzy politycy aktualnie robią wokół zdrowia Zbigniewa Ziobro, jest nikczemne. To jest nieprawda. Ze wszystkich informacji, które mam, którymi się wymienialiśmy (...) wynika, że jest w Polsce cały czas – przekazał polityk SP. Tym samym zaprzeczył, że były szef MS leczy się za granicą.

W rozmowie padło też pytanie, czy były szef MS powinien stawić się przed sejmową komisją. Kaleta odparł, że "minister Ziobro jest równy wobec prawa jak każdy inny, nie ma nic przeciw, by jego stan zdrowia był weryfikowany".

Jednak w jego ocenie "komisje sejmowe to teraz szopka i kabaret, dziś można było się bardziej pośmiać niż coś poważnego usłyszeć".

Dodajmy również, że o stanie Ziobry w ostatnich dniach mówił Tadeusz Cymański. – Okoliczności mojego odejścia z partii i rozstania ze Zbyszkiem Ziobrą nie były zbyt eleganckie. Doszło do niepotrzebnej rozmowy. Nie dopytuję go zatem o chorobę, bo w takiej sytuacji spokój jest najważniejszy. Modlę się jednak za niego – powiedział "Wprost" Tadeusz Cymański.

Były poseł Suwerennej Polski stwierdził, że "w sercu zgasił żal" i zamierza teraz bronić imienia swojego dawnego partyjnego szefa. – Oburza mnie, co wyprawiają niektórzy politycy domagający się wzywania go przed komisję śledczą, podważając jego chorobę. Nienawiść zabija rozum – dodał, nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi niektórych polityków koalicji rządzącej.

Byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego widziano w Sejmie po raz ostatni 29 listopada 2023 roku. 2 grudnia uczestniczył jeszcze w obchodach 32. rocznicy powstania Radia Maryja, po czym zupełnie zniknął ze sceny politycznej.