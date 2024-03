Przełom ws alimentów na syna Opozdy? Królikowski deklaruje, że zapłacił

Nastąpił przełom w sprawie alimentów na syna Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego? Z słów gwiazdora wynika, że spłacić on zaległy dług. Nieco inne zdanie w tym temacie ma prawnik aktorki. Konflikt między byłymi partnerami toczy się też w kwestii widywania się z małym Vincentem Królikowskim.

Konflikt na linii Opozda i Królikowski wciąż trwa. fot Adam Jankowski/REPORTER

Jak wiadomo, po głośnym rozstaniu Joanna Opozda i Antek Królikowski wciąż pozostają skonfliktowani. Chodzi między innymi o alimenty na ich syna Vincenta. Sąd wyznaczył comiesięczną kwotę w wysokości 10 tys. złotych.

Aktor zalegał jednak z wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego. Uważał, że ta suma nie jest współmierna do jego zarobków.

"Zabezpieczenie wynosi 10 tys. zł na miesiąc. Z czego: 4 tys. zł otrzymuje Joanna, 4 tys. zł przekazywane jest matce Joanny za opiekę nad Vinim, 2 tys. zł realnie otrzymuje mój syn. Jedyne, z czym się nie zgadzam, to z płaceniem na żonę, która przecież pracuje i żyje obecnie na znacznie wyższym poziomie niż ja, mając dwa razy wyższe dochody, co wykazałem w sądzie" – twierdził.

Przełom ws. alimentów na syna Opozdy i Królikowskiego?

W najnowszym wywiadzie Królikowski powiedział, że mimo tego spłacił zaległą sumę. – 29 lutego skontaktowałem się z komornikiem Joanny. Przyznał, że obecnie spłaciłem cały dług, dodatkowo zabezpieczył już płatność za marzec. W ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy spłaciłem 124 tys. złotych, a środki na kolejny miesiąc są zamrożone na moim koncie (...) Zależy mi na tym, żeby mojemu dziecku niczego nie brakowało – zapewnił.

Prawnik Opozdy w odpowiedzi na słowa Królikowskiego przekazał, że "pan Królikowski długo nie płacił alimentów lub płacił je jedynie częściowo – dlatego toczy się wobec niego postępowanie karne o niealimentację, a zaległe alimenty ściąga komornik w ramach postępowania egzekucyjnego".

W rozmowie z Pudelkiem adwokat Michał Urbanowicz dodał: – Sąd Okręgowy w Warszawie w czerwcu 2022 r. udzielił zabezpieczenia kosztów utrzymania rodziny. Pan Królikowski zaskarżył to postanowienie, ale jego zażalenie zostało oddalone przez drugą instancji. (...) Pan Antoni Królikowski nie przekazuje żadnych środków matce pani Joanny Opozdy.

Opieka nad Vincentem Królikowskim

Kością niezgody między rodzicami Vincenta Królikowskiego ma być także opieka nad chłopcem. Według aktorki ojciec dziecka nie uczestniczy w jego życiu. – Wielokrotnie zapraszałam Antoniego na spotkania, ale zawsze odmawiał, jestem przekonana, że jego partnerka nie życzy sobie jego spotkań z synem, to ona odpisywała mi na smsy, kiedy zapraszałam Antka do Vincenta. Jest to bardzo przykre – powiedziała Opozda "Faktowi".

Ostatnio jednak Królikowski miał wyjść z inicjatywą. Mama Vincenta ubolewa jednak nad "oszczędnym wymiarem godzin", które gwiazdor chce poświęcić synowi.

– Dostałam pismo, gdzie Antek wnosi o spotkania na 4 godziny, co dwa tygodnie. No wreszcie! Szkoda, że swoją obecność w życiu syna chce ograniczać do 8 godzin w miesiącu... – gorzko podsumowała.