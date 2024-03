Cieszy was słońce? To zobaczcie, co będzie się działo od poniedziałku do środy!

Słoneczny weekend wypędził Polaków na dwór. Wielu z nas pragnie już poczuć wiosnę i kolejne wolne dni zachęcają do wyjścia z domu. Tymczasem nie ma dobrych wiadomości, bo nadchodzą ulewne deszcze. Spadnie ich tyle, co... średnio przez cały miesiąc. Synoptycy wieszczą już kolejne podtopienia.

Opady od poniedziałku do środy mogą przekroczyć normę na cały miesiąc. Fot. WXCharts.com

Choć sobota (9 marca) jest jeszcze pogodna, to naprawdę ostatnie chwile ze słońcem. W niedzielę w wielu regionach Polski pojawią się już deszcze, nie będą jednak jeszcze obfite. Ich suma nie powinna przekroczyć 5 milimetrów – podaje serwis Twoja Pogoda.

Znacznie bardziej intensywne opady deszczu pojawią się od poniedziałku (11 marca) do środy (13 marca). Wtedy nad Polską dotrze centrum niżu atmosferycznego wraz z frontami. Polacy muszą być gotowi na ciągły deszcz przy całkowitym zachmurzeniu nieba. Niewiele deszczu spadnie jedynie na zachodnich krańcach Polski. Na pozostałym obszarze Polski łączne sumy opadów w ciągu 3 dni osiągną przeważnie 15-30 mm, a lokalnie – mowa głównie o południu i wschodzie – nawet 50 mm. Jak zauważa serwis, norma dla całego marca wynosi 30-40 mm. Oznacza to, że w krótkim czasie spadnie tyle deszczu, co przez cały miesiąc. A może nawet więcej. Może to się skończyć nie tylko wezbraniami rzek, ale i podtopieniami.

Wspomnijmy, że w wielu regionach Polski gleba i tak od tygodni jest już nasiąknięta wodą deszczową i roztopową. Praktycznie nie ma więc możliwości dalszego pochłaniania jej, zwłaszcza że mowa o naprawdę dużych ilościach deszczówki.

I w dalszej perspektywie także nie widać zbyt wiele słońca. Sumy opadów mają przekraczać normy wieloletnie w wielu regionach Polski.

A jaka będzie pogoda w całym marcu? Jak podają Fani Pogody, jest szansa, że po raz pierwszy od początku roku temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza. Już jednak we wcześniejszej prognozie zauważali, że będzie to miesiąc z bardzo dużą sumą opadów.

Według prognoz długoterminowych częściej zacznie padać w drugiej i trzeciej dekadzie marca. Najwięcej opadów modele pokazują na południu kraju. Na obszarach podgórskich i górskich opady mogą mieć nawet formę śniegu i deszczu ze śniegiem.