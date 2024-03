Ryan Gosling na gali Oscarów dał czadu. Zaśpiewał "I'm Just Ken", a niektórzy jego show nazwali już "najlepszym w historii". Po całym wydarzeniu jego ukochana Eva Mendes opublikowała w sieci wymowny komentarz. Nawiązała do ich życia rodzinnego.

Ryan Gosling zrobił furorę na gali oscarowej, potem jego wybranka dodała wymowny wpis. Fot. KEVIN WINTER/Getty AFP/East News

Występ Ryana Goslinga był bez wątpienia jednym z najmocniejszych momentów 96. ceremonii wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Gwiazdor wykonał kawałek "I'm Just Ken" z filmu "Barbie", który w tym roku był nominowany do Oscara w kategorii "najlepsza piosenka".

W towarzystwie pozostałych Kenów (m.in. Simu Liu, Ncuti Gatwy i Kingsleya Ben-Adira) postawił publiczność na równe nogi. W różowym garniturze i przy akompaniamencie Marka Ronsona oraz (uwaga!) gitarzysty Slasha zapisał się w historii oscarowych ceremonii.

Gosling skradł show na Oscarach. Chwilę później Mendes wrzuciła wymowny post

Internauci śledzący wydarzenie tak komentowali jego występ: "To najlepszy moment w historii Oscarów"; "Ryan Gosling skradł moje serce. Dawno nie widziałam czegoś tak zabawnego"; "Gosling i obsada 'Barbie' ma wspaniały dystans do siebie".

Ukochana Goslinga – Eva Mendes nie była na miejscu w Dolby Theatre. Najprawdopodobniej oglądała całe wydarzenie z domu. Po brawurowym pokazie partnera napisała w mediach społecznościowych: "Zabrałeś Kena aż do Oscara, RG. A teraz wracaj, musimy położyć dzieci spać".

W poście załączyła też swoje zdjęcie w różowej marynarce i czarnym kowbojskim kapeluszu, który miał na sobie Gosling, śpiewając "I'm Just Ken".

Dodajmy, że Mendes i Gosling wychowują razem dwie córki. Od początku związku chronią jednak swoją prywatność, ponadto nie pokazują wizerunku pociech.

Kiedy jedna z fanek 50-latki zapytała, "dlaczego nie możemy ich razem oglądać", ta odpowiedziała:

"Po prostu nie. Fotki, które udostępniam, to te, które już krążą. Pokazaliśmy się, gdy promowaliśmy 'Drugie oblicze'. (...) Cenimy sobie naszą prywatność, nie czujemy się komfortowo z tym, żeby kogokolwiek do niej wpuszczać. Ale marzę o tym, by znów zagrać w jednym filmie..." – dodała.

Wracając do Oscarów, warto nadmienić, że choć występ Goslinga zrobił ogromne wrażenie na oglądających, to ostatecznie statuetkę za najlepszą piosenkę odebrała Billie Eilish z "What Was I Made For", która – w dodatku – również miała przepiękny pokaz.