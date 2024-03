Ryan Gosling zaśpiewał utwór "I'm Just Ken" podczas 96. ceremonii wręczenia Oscarów i cóż... od lat na gali nie było tak rewelacyjnego występu. Na scenie do kanadyjskiego dołączyli pozostali Kenowie, a także Slash.

Ryan Gosling podbił serca widzów 96. ceremonii wręczenia Oscarów. Zaśpiewał "I'm Just Ken" z filmu "Barbie". Fot. PATRICK T. FALLON / AFP / East News

Ryan Gosling zaśpiewał "I'm Just Ken" na Oscarach

Kawałek "I'm Just Ken" z filmu "Barbie", który w tym roku był nominowany do Oscara w kategorii "najlepszej piosenki", okazał się najlepszym występem muzycznym na gali Amerykańskiej Akademii Filmowej ostatnich lat.

Ryan Gosling w towarzystwie pozostałych Kenów (m.in. Simu Liu, Ncuti Gatwy i Kingsleya Ben-Adira) postawił publiczność na równe nogi. W różowym garniturze i przy akompaniamencie Marka Ronsona oraz (uwaga!) gitarzysty Slasha zapisał się w historii oscarowych ceremonii.

"To najlepszy moment w historii Oscarów"; "Ryan Gosling skradł moje serce. Dawno nie widziałam czegoś tak zabawnego"; "Gosling i obsada 'Barbie' ma wspaniały dystans do siebie" – czytamy we wpisach na portalu X (dawnym Twitterze).

Zgodnie z przewidywaniami Oscara dostała jednak inna piosenka z "Barbie", czyli "What Was I Made For" Billie Eilish, która również miała przepiękny występ.

Przypomnijmy, że wcześniej Gosling wyraził swoje oburzenie brakiem nominacji do Oscara dla Gerwig i ekranowej partnerki - Margot Robbie. "Żadne uznanie nie byłoby możliwe dla nikogo z ekipy filmowej bez ich talentu, wytrwałości i geniuszu. (...) Ich praca powinna być doceniona razem z innymi bardzo zasłużonymi nominowanymi" – wyjaśnił w oficjalnym oświadczeniu.

