Tragedia w Wielkopolsce. Pod Koninem odnaleziono ciało 3-latka

Ciało 3-letniego chłopca zostało odnalezione przez policję w niewielkiej miejscowości pod Koninem. Służby unikają udzielania dokładnych informacji w sprawie tragedii, a do akcji już wkroczył prokurator.

Wielkopolska. Pod Koninem odnaleziono ciało 3-latka. Fot. Wojciech Stróżyk / Reporter / East News

Wielkopolska. Pod Koninem odnaleziono ciało 3-latka

Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałek 11 marca nad ranem. To wtedy do służb wpłynęło zgłoszenie w sprawie niepokojącej sytuacji w jednym z domów w Wierzbinku pod Koninem, w województwie wielkopolskim.

Ktoś zawiadomił funkcjonariuszy, ze 3-letni chłopiec potrzebuje pomocy. Na miejscu od razu stawiła się policja, ale niestety, dziecko już nie żyło. Po potwierdzeniu zgonu do sprawy zaangażowano prokuraturę.

W rozmowie z "Faktem" o szczegółach zdarzenia powiedział rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak. Jak wyjaśnił, w chwili tragedii rodzice 3-latka byli w mieszkaniu.

– Dziecko zmarło w domu, rodzice byli na miejscu. Wszystko rozegrało się rano, gdy się obudzili. Na razie niewiele wiadomo. Czekamy na opinię lekarzy – wyjaśnił. Na ten moment jednak trudno o więcej informacji.

Ciało 3-latka zostało zabezpieczone. Konieczne będzie ustalenie przyczyny śmierci oraz szczegółów, czy mogły przyczynić się do niej osoby trzecie.

Dziennikarzom "Faktu" udało się nieoficjalnie ustalić, że na ten moment nic nie wskazuje na to, by w domu dochodziło do przemocy. Nie doszło też do zatrzymania opiekunów chłopca. Sekcję zwłok zaplanowano na najbliższe dni.