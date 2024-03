Mastalerek przejechał się po PiS. Minister Dudy uważa, że partia "robi wielki błąd"

Na antenie Radia ZET Marcin Mastalerek dosadnie wypowiedział się na temat przygotowań Prawa i Sprawiedliwości do zbliżających się wyborów samorządowych. Prezydencki minister stwierdził, że listy ugrupowania do sejmiku w woj. łódzkim są tak słabe, że partia Jarosława Kaczyńskiego może uzyskać gorszy wynik niż w wyborach parlamentarnych.

Mastalerek dosadnie o szansach PiS w wyborach samorządowych. "Robią wielki błąd". Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Choć na początku kampanii samorządowej Marcin Mastalerek przyznał w Radiu Zet, że PiS miał "wielkie szanse na wygranie i zrobienie bardzo dobrego wyniku", współpracownik Andrzeja Dudy ostatnio zmienił swoje zdanie. Przyczynkiem do tego stały się listy kandydatów w województwie łódzkim.

Mastalerek krytykuje listy PiS w Łódzkiem

– Widziałem listy w regionie, z którego startowałem do Sejmu, z którego byłem parlamentarzystą, czyli w województwie łódzkim i te listy są bardzo słabe. Są jeszcze słabsze niż w wyborach do Sejmu. Ja wtedy ostrzegałem, że przez te słabe listy do Sejmu PiS straci 2-3 punkty procentowe – powiedział w Radiu Zet.

Według prezydenckiego ministra największa opozycyjna formacja może zrobić w woj. łódzkim nawet o 5 proc. gorszy wynik, niż październikowych wyborach. – Ludzie głosują na kandydatów. To dlatego PSL zawsze robiło tak wysokie wyniki do sejmiku i w wyborach samorządowych. PiS wystawił bardzo słabe listy, robią wielki błąd – zaznaczył.

"To rozgrywki wewnątrz partii"

Mastalerek nawiązał również do procesu układania list wyborczych. Jak podkreślił, ważne jest, by stawiać na rozpoznawalnych liderów.

– To są wszystko rozgrywki wewnątrz partii. One służą temu, kto ma mieć w partii jaką pozycję. One nie służą wynikowi wyborczemu, a jeżeli się walczy o zwycięstwo, trzeba maksymalizować wynik wyborczy, a nie myśleć tylko rozgrywkami w powiatach – komentował.

Duda wygłosi orędzie

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, Mastalerek zapowiedział również, że w poniedziałek wieczorem prezydent zwróci się do Polaków z orędziem w sprawie bezpieczeństwa. – Wieczorem o godzinie 20:00 będzie uroczyste orędzie pana prezydenta, w stacjach telewizyjnych. Bezpieczeństwo powinno być wyłączone ze sporu politycznego. To przekaz pana prezydenta – ogłosił prezydencki minister.

Jak wskazał, głowa państwa będzie mówić "o strategii bezpieczeństwa, ale też przekaże uczestnikom wszystkich stron sceny politycznej, z jaką agendą jedzie do Waszyngtonu, bo ma konkretne pomysły, które będzie tam przekazywał".

– Trzeba pamiętać, wzmacniać się, ale nie ma co wzbudzać paniki. Wydaje mi się, że nie było to intencją premiera. Wszyscy muszą podchodzić do bezpieczeństwa w poważny sposób. Jeśli NATO będzie silne, to Rosja nigdy NATO nie zaatakuje – podsumował.