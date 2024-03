A ndrzej Duda niespodziewanie zdecydował zwrócić się do Polaków z ważnym orędziem w sprawie naszego bezpieczeństwa. Marcin Mastalerek właśnie potwierdził, że dziś wieczorem usłyszmy, co prezydent ma do powiedzenia w kwestii zagrożenia dalszą eskalacją rosyjskiej agresji.





Duda wygłosi specjalne orędzie. Mastalerek ujawnia szczegóły

Alan Wysocki

