Cyklon Elfi przyniesie paskudną pogodę. W jednej części kraju spadnie śnieg

12 marca w pogodzie nie zapowiada się optymistycznie. Niemal cały kraj spowity będzie chmurami, ale nie to jest najgorsze. Istnieje spore ryzyko, że mieszkańcy jednego z regionów Polski będą borykać się ze śniegiem. W innej części kraju mogą z kolei - mimo pochmurnej aury - wystąpić całkiem wysokie temperatury, szczególnie jak na marzec.

Cyklon Elfi niesie załamanie pogody. Prognoza na 12 marca jest straszna Fot. WX Chart

Nie ma się co łudzić, że ten dzień będzie pogodny. W przeważającej części kraju nie będzie, a to za sprawą cyklonu Elfi, który namiesza w pogodzie.

Prognoza na 12 marca. Kiedy przyjdzie wiosna?

Synoptycy IMGW prognozują, że w dzień zachmurzenie będzie duże i całkowite, jedynie na północnym zachodzie kraju i miejscami w Karpatach pojawią się większe przejaśnienia.

W większości kraju jednak prognozowane są słabe opady deszczu lub mżawki. Wszystko to za sprawą wilgotnego cyklonu Elfi. Ten nadejdzie do nas z okolic Włoch i Francji, o czym pisze portal dobrapogoda24.pl. Są też regiony, w których opady mogą się nasilić lub przekształcać w opady deszczu ze śniegiem. Możliwa także gołoledź.

12 marca wraca śnieg

Regionem, gdzie 12 marca w pogodzie czeka nas wiele nieprzyjemności, jest Suwalszczyzna. Tam możliwe jest to, czego najbardziej wiosną nie lubimy, czyli deszcz ze śniegiem.

"Na krańcach południowych kraju miejscami opady o umiarkowanym natężeniu i tam prognozowana wysokość opadów do 10 mm" – podają synoptycy.

Śnieżnie może być dziś także w górach. W Sudetach Wschodnich może spaść do około 15 mm.

12 marca w pogodzie nie tylko śnieg, ale też mgła i... burze

Śnieg może pojawić się także w szczytowych partiach Sudetów i Beskidów. Tam również będzie to mokry śnieg lub deszcz ze śniegiem, bo temperatura powietrza raczej będzie dodatnia. Inaczej będzie wysoko w Tatrach – nie tylko zimniej, ale też śnieżniej, a opady mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej do 7 cm.

Gdzieniegdzie będzie też mgliście. Zamglenia mogą być nawet silne. Taka sytuacja będzie miała miejsce szczególnie w centrum i na północy.

Ile będzie stopni? Z prognozy pogody wynika, że temperatura maksymalna w ciągu dnia ma wynosić od 2 do 4 st. C na północnym wschodzie, 5 do 8 st. C w pasie od Lubelszczyzny po Pomorze Gdańskie oraz w rejonie podgórskim Sudetów, a nawet 9 do 13 st. C na południu i zachodzie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, początkowo na wschodzie oraz miejscami na południowym zachodzie kraju porywisty, na przeważającym obszarze z kierunków wschodnich, na zachodzie z kierunków północnych, jedynie na północnym zachodzie początkowo słaby, zmienny. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 60 km/h.

Na jaki miesiąc planować urlop?

Jak podawaliśmy w naTemat, IMGW przedstawiło już eksperymentalną prognozę długoterminową, z której jasno wynika, jaka pogoda czeka nas wiosną i przez sporą część wakacji.

Wynika z niej jednoznacznie, że kwiecień będzie mokry i raczej ze standardowymi temperaturami, maj zupełnie standardowy, czerwiec mokry i gorący, za to lipiec będzie doskonałym miesiącem na organizację wakacji w Polsce.

Co nas wtedy czeka? Jak wynika z prognoz synoptyków IMGW, w wielu częściach kraju ma być cieplej niż zwykle i z opadami w granicach normy. Tak więc zapowiada się suchy, ale gorący miesiąc, zatem jest niewielkie ryzyko niespodzianek pogodowych.

