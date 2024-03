Nie żyje Eric Carmen, lider zespołu The Raspberries, gitarzysta, keyboardzista i wokalista znany z przebojów "All By Myself" (który rozsławiła Celine Dion swoim coverem) czy "Hungry Eyes" z filmu "Dirty Dancing". Miał 74 lata. Amerykański muzyk zmarł we śnie.

Nie żyje Eric Carmen Fot. Strona internetowa Erica Carmena (www.ericcarmen.com)

"Z ogromnym smutkiem dzielimy się tragiczną wiadomością o odejściu Erica Carmena" – napisała jego żona na stronie internetowej piosenkarza.

"Nasz kochany, pełen miłości i utalentowany Eric zmarł spokojnie podczas snu w weekend. Dawało mu ogromną radość to, że przez dziesięciolecia jego muzyka dotykała serca wielu ludzi i będzie jego trwałym dziedzictwem. Prosimy o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym dla nas czasie żałoby" – dodała Amy Carmen i zakończyła wpis wersem z piosenki "Love Is All That Matters", "Miłość to wszystko, co się liczy... Wierna i wieczna" ("Love Is All That Matters… Faithful and Forever").

Dokładna przyczyna oraz data śmierci Erica Carmena nie została podana. Amy i Eric Carmenowie mieli dwoje dzieci: Claytona i Kathryn.

Eric Carmen nie żyje. Amerykański muzyk, autor "All By Myself" i "Hungry Eyes" miał 74 lata

Amerykański piosenkarz, gitarzysta i keyboardzista piosenkarz stoi za kilkoma ogromnymi przebojami z latach 70. i 80. Eric Carmen był liderem i głównym wokalistą rockowego zespołu The Raspberries, napisał lub współtworzył większość ich piosenek, w tym ich największy hit "Go All the Way".

Co ciekawe piosenka zawiera dość sugestywne teksty, które były zbyt kontrowersyjne dla niektórych stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W rezultacie BBC zakazała jej nadawania. Popularność "Go All the Way" wzrosła w 2014 roku, gdy pojawiła się na ścieżce dźwiękowej pierwszej części filmu "Strażnicy Galaktyki".

Kiedy The Raspberries rozpadli się w 1975 roku, Carmen rozpoczął solową karierę i skoncentrował się bardziej na balladach. Jego pierwsze dwa single z 1976 roku, "All by Myself" i "Never Gonna Fall in Love Again", odniosły duże sukcesy.

Wiele piosenek Erica Carmena stało się ogromnymi hitami, gdy wykonali je inny artyści: Celine Dion nagrała cover "All By Myself" w 1996 roku, Olivia Newton-John zaśpiewała jego utwór "She Did It", a Shaun Cassidy odniósł sukces przebojem "That's Rock and Roll".

Kolejnym wielkim hitem Eric Carmena było "Hungry Eyes" z kultowego filmu "Dirty Dancing". Muzyk znowu znalazł się na szczycie list przebojów w 1987 roku i zajął czwarte miejsce w amerykańskim zestawieniu Billboard Hot 100. W kolejnym roku jego popowy utwór "Make Me Lose Control" odniósł podobny sukces i zajął jeszcze wyższe, trzecie miejsce.

Po latach 80. single Carmena nie pojawiały się już na listach przebojów, ale jego stare utwory pozostały uwielbiane do dziś. W 2000 roku Amerykanin wziął udział w trasie koncertowej z Ringo Starrem i zespołem All-Starr Band, a następnie ponownie występował z The Raspberries w 2004 roku, gdy zespół na krótki czas reaktywował się i zagrał kilka koncertów.