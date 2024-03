1. Warszawska Brygada Pancerna przekazała w mediach społecznościowych, że pogrzeby obu zmarłych żołnierzy odbędą się w najbliższy czwartek oraz piątek. W miniony wtorek mężczyźni ulegli wypadkowi w trakcie ćwiczeń na poligonie w Drawsku Pomorskim. Jeden z żołnierzy zmarł na miejscu, drugi następnego dnia w szpitalu.

Śmiertelny wypadek na poligonie. Tak żołnierze uczcili tragicznie zmarłych kolegów. Fot. X.com/1. Warszawska Brygada Pancerna

Do śmiertelnego wypadku doszło w ubiegłym tygodniu we wtorek w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim. Podczas ćwiczeń programowych 1. Brygady Pancernej w Warszawie pojazd gąsienicowy najechał na dwóch żołnierzy.

Tragiczny wypadek na poligonie w Drawsku Pomorskim

– Niestety, w wyniku wypadku jeden z poszkodowanych zmarł. Drugi był reanimowany i śmigłowcem został przetransportowany do szpitala – poinformował w rozmowie z TVN24 major Tomasz Zygmunt z Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie. Dzień później okazało się, że w szpitalu zmarł również drugi żołnierz.

"Z przykrością informujemy, że 6 marca (środa) w godzinach popołudniowych w szpitalu w Szczecinie, otoczony wsparciem rodziny i żołnierzy zmarł drugi z poszkodowanych w nieszczęśliwym wypadku żołnierz 1 Brygady Pancernej" – oznajmiła w serwisie X 1. Warszawska Brygada Pancerna. W kolejnym komunikacie dodano, że bliskim zmarłego żołnierza zapewniono wsparcie i opiekę psychologiczną.

Jest data pogrzebu żołnierzy

Zgodnie z pierwszymi doniesieniami śmiertelne zdarzenie na poligonie miało być nieszczęśliwym wypadkiem. Czynności wyjaśniające w sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Szczecinie.

W poniedziałek 1. Warszawska Brygada Pancerna opublikowała na platformie X nowy komunikat, w którym podano informacje na temat pogrzebu tragicznie zmarłych żołnierzy.

Żołnierze upamiętnili zmarłych kolegów

Do wiadomości o śmierci dwóch żołnierzy na poligonie odnieśli się nie tylko najważniejsi politycy, ale również Dowództwo Generalne. Jak poinformowano w mediach społecznościowych we wszystkich jednostkach wojskowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych opuszczono flagi państwowe do połowy masztów.

"To symboliczny akt oddania hołdu, naszym żołnierzom tragicznie zmarłym w nieszczęśliwym wypadku na poligonie. Cześć Ich pamięci!" – czytamy.

Z kolei koledzy z brygady pancernej, podobnie jak wiele jednostek wojskowych w całej Polsce, uczcili swoich zmarłych druhów minutą ciszy. "Pamięć o nich pozostanie z nami na zawsze" – zaznaczono we wpisie w mediach społecznościowych.

Ćwiczenia w Drawsku Pomorskim

Przypomnimy: pod koniec lutego na drawskim poligonie rozpoczęły się międzynarodowe ćwiczenia NATO – Brillant Jump-24. Według Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko, ich celem jest sprawdzenie szybkiego przerzutu wojsk na wschodnią flankę. W manewrach bierze udział 3000 żołnierzy m.in. z Albanii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Turcji i Polski, a także 700 różnego typu pojazdów.

Na poligon przyjechały m.in. Leopardy 2 A5 z 1 batalionu czołgów 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, który – jak czytamy – w tym roku sprawuje dyżur w natowskiej szpicy VJTF (Very High Readiness Joint Task Force).

Rzecznik 1 Warszawskiej Brygady Pancernej kpt. Jacek Piotrowski podkreślił, że ćwiczenia na poligonie w Drawsku Pomorskim nie mają związku z manewrami Dragon 24, zorganizowanymi w ramach dużego ćwiczenia NATO Steadfast Defender 2024.