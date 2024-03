Skandal w poznańskiej Trzeciej Drodze. Paweł Norbert Strzelecki, kandydat na miejskiego radnego, został usunięty z partii oraz poproszony o rezygnację ze startu w najbliższych wyborach samorządowych. To reakcja władz ugrupowania na jego antypalestyńskie wpisy w serwisie X, wzywające między innymi do eksterminacji przywódców ze strefy Gazy.

Szymon Hołownia ma problem z kolejnym politykiem z jego ugrupowania. Fot. Piotr Molecki / East News

"Ile razy Izrael od 1948 r. proponował Palestyńczykom trwały pokój? Te prymitywy z Gazy wybrały wieczne przegrywanie wojen przegranych trzy pokolenia temu. Ich przywódcy terroryści muszą zginąć" – tak właśnie napisał Paweł Norbert Strzelecki w serwisie X.

Był to tylko jeden z wielu podobnych komentarzy, których udzielił wdając się w polemikę z krytykującymi go oponentami. Jego kolejne wypowiedzi doczekały się nieprzychylnych reakcji, wyraźnie wzbudzając duże emocje wśród innych użytkowników portalu. Co jeszcze pisał Strzelecki?

"Chwila nieuwagi Izraela i z Gazy wypadły prymitywy obcinać cywilom głowy, porywać, mordować... a mogli w spokoju wydobywać gaz, przyjmować turystów, łowić ryby. Palestyna musi bezwarunkowo skapitulować, rządzący nią terroryści doprowadzili Palestyńczyków do nędzy" – stwierdził w jednym z komentarzy.

"Oba narody mają prawo do budowania swoich państw, Arabowie/Palestyńczycy usiłowali wygnać (ponownie) Żydów/Izraelczyków i spór rozstrzygnęła wojna. Pora na pokój. Palestyna musi się poddać i następnie wynegocjować warunki jak Niemcy w 1945 r." – przekonywał w następnym wpisie.

Była akcja, jest reakcja – Strzelecki usunięty z Trzeciej Drogi

Za swoje wyraziste przekonania Strzelecki szybko zapłacił – nie pieniędzmi, lecz polityczną karierą, która przynajmniej na pewien czas będzie musiała przystopować. Młody prawnik chciał zostać radnym miejskim w Poznaniu z ramienia Trzeciej Drogi, ale wszystko wskazuje na to, że nie weźmie nawet udziału w wyborach.

Jak podaje TVN24, wpisami w serwisie X zainteresowali się działacze lewicowej partii Razem. Michał Kucharski, kandydujący do rady miasta z komitetu Społeczny Poznań, skomentował sprawę na swoim koncie, a następnie oznaczył Przemysława Plewińskiego, który jest kandydatem Trzeciej Drogi na prezydenta Poznania.

Kucharski napisał: "Naprawdę chcecie na listach człowieka, który domaga się eksterminacji innego narodu?"

Wywołany do tablicy Przemysław Plewiński nie zwlekał długo. Cytowany przez TVN24, zadeklarował: "Dziś na wniosek Zarządu Regionu, Zarząd Krajowy Polski 2050 SH wykluczył Pawła Strzeleckiego z grona członków. W poniedziałek niedoszły kandydat zrezygnuje ze startu w wyborach".

Kim jest Paweł N. Strzelecki?

Paweł Norbert Strzelecki jest radcą prawnym. Przed wstąpieniem w szeregi Trzeciej Drogi był związany z Porozumieniem Jarosława Gowina oraz Platformą Obywatelską, wspierał byłego prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego. Ma na swoim koncie nieudane starty w wyborach do poznańskiej rady miasta. Przedstawia się jako wikipedysta.

Już wiele lat temu media rozpisywały się o jego małżeństwie z Klaudią Strzelecką, która również działa w polityce, ale po innej stronie barykady. Jako radna miejska reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość.