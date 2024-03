Rok temu informowali o zaręczynach, a dziś... Członkowie Ekipy Friza podjęli decyzję o rozstaniu

Marcysia Ryskala i Mateusz Trąbka swoją popularność zyskali dzięki należeniu do Ekipy Friza. Popularni youtuberzy podjęli decyzję o zakończeniu swojej relacji. Swoją decyzję przekazali za pomocą mediów społecznościowych. Choć rok temu informowali o zaręczynach, to wiadomo, kto podjął decyzję o rozstaniu.

Marcysia i Tromba z Ekipy Friza rozstali się. Wiadomo, kto podjął decyzję Fot. instagram.com / @trombabomba

Marcysia Ryskala i Mateusz Trąbka swoją popularność zdobyli dzięki Ekipie Friza. Będąc członkami popularnego projektu, w czasie jego trwania zaczęli być razem. Dzięki swojej charyzmie obydwoje bardzo szybko zdobyli ogromną popularność. Trombę na Instagramie obserwuje ponad 2 miliony internautów, podobnie Marcysię.

Influencerzy od lat pozostają w nieustannym kontakcie ze swoimi fanami. Pomimo tego, że udostępniali rozmaity content na Instagramie, to raczej niechętnie dzielili się szczegółami swojego życia prywatnego, zwłaszcza tego miłosnego. Choć niespełna rok temu para pochwaliła się zaręczynami, to teraz podjęli decyzję o rozstaniu.

Marcysia i Tromba z Ekipy Friza rozstali się. Wiadomo, kto podjął decyzję

Na InstaStories Marcysi i Tromby pojawiły się oświadczenia, w których poinformowali, że ich wspólna przygoda dobiegła końca. Nie była to dla nich łatwa decyzja, dlatego też poprosili swoich fanów o uszanowanie prywatności.

"Kochani chcemy Was poinformować razem z Matim, że nie jesteśmy już razem. Pomimo publicznego związku, to co było między nami, jest dla nas bardzo osobiste, dlatego prosimy o uszanowanie naszej prywatności. Decyzję podjęliśmy wspólnie i nie była ona łatwa, ale potrzebna nam obojgu. Tromba – dziękuję za wszystko" – pisała Marcysia na Instagramie.

W relacji Mateusza Trąbki pojawiło się podobne oświadczenie. "Wspólnie z Marcysią podjęliśmy decyzję o rozstaniu. To nigdy nie jest łatwe, dlatego prosimy was o uszanowanie naszej prywatności. Dziękuję ci za te wspólne lata i za to, czego mnie nauczyłaś" – podsumował YouTuber.

Jak wyglądał związek Marcysi i Tromby?

Chwilę po tym jak Tromba i Marcysia dołączyli do Ekipy Friza, bardzo szybko stali się drugą ulubioną parą fanów (zaraz po Weronice Sowie i Karolu Wiśniewskim). Mało tego sprawiali wrażenie bardzo dobrze dopasowanego związku, szczególnie pod względem wizerunku i wspólnego zamiłowania do tatuaży.

Marcysia wprowadziła się do Tromby, który wówczas mieszkał w "domu Ekipy". Niewiele później podjęli decyzję o wynajęciu wspólnego mieszkania w Krakowie, adoptowali dwa koty. Potem przyszedł czas na kolejny krok. Tromba kupił pierścionek, a Marcysia powiedziała "tak". Pomimo zaręczyn, związek influencerów nie przetrwał próby czasu.