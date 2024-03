Young Leosia gościła w podcaście Żurnalisty "Rozmowy bez kompromisów". W trakcie podcastu młoda wokalistka pochwaliła się, że swojego czasu razem z mamą miały dużo pieniędzy. Pomimo tego ich sytuacja nagle uległa diametralnej zmianie. Wyznanie o braku pieniędzy na kurtkę zirytowała internautów.

Young Leosia u Żurnalisty. Zirytowała internautów tym wyznaniem Fot. instagram.com / @youngleosia

Young Leosia, czyli Sara Leokadia Sudoł, rozgrzała całą Polskę hitem "Szklanki" i od tamtej pory nie daje o sobie zapomnieć. Rozwija swoją karierę muzyczną, a przy okazji aktywnie prowadzi media społecznościowe. Raperka pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami na Instagramie. Jej profil obserwuje blisko milion osób.

Niedawno młoda wokalistka była gościem w podcaście Żurnalisty "Rozmowy bez kompromisów". W pewnym momencie postanowiła nawiązać do czasów swojego dzieciństwa. Wspomniała, że to był czas, kiedy jej mama miała bardzo dużo pieniędzy.

Young Leosia u Żurnalisty. Zirytowała internautów tym wyznaniem

– Moja mama miała taki moment, gdzie tych pieniędzy było naprawdę mega dużo. Pamiętam wakacje we Włoszech co trzy miesiące i pamiętam Range Rovery w garażu na święta i torebki Louis Vuitton, prywatna szkoła, dzieciaki wszystkie z iPhone'ami, ja z iPhonem. Moja mama ubierająca mnie... Nigdy mi nie pozwalała w H&M na przykład kupować rzeczy, gdzie były najładniejsze różowe i jakieś błyszczące sukienki. Ona ze mną musiała pójść do jakiegoś Benetton'a i mi kupić nudną, białą koszulkę, która pewnie kosztowała pięć razy więcej niż ta w H&M – powiedziała.

Jak się okazało, z czasem sytuacja materialna jej rodziny diametralnie się zmieniła. Pieniędzy zaczęło brakować, dlatego też Young Leosia postanowiła pójść do pracy. Wspomniała o tym, że nie stać ich było na kupno kurtki na zimę.

– No, a potem zmieniło się to, jak miałam jakieś 12-13 lat, wszystko odwróciło się o 180 stopni i nagle były takie czasy, że ja gdzieś tam zaczęłam pracować, jak miałam 15-16 lat – wakacyjnie oczywiście, no bo chodziłam do szkoły – żeby móc sobie też kupować jakieś rzeczy. Wtedy to już nie było na kurtkę nową na zimę albo książki do szkoły – podsumowała.

Internet zareagował na wyznanie Young Leosi

Wyznanie 25-latki mocno uderzyło w internautów. Część nie mogła wyjść z podziwu, jakim cudem zabrakło pieniędzy po tym, jak raperka wyliczała luksus, w jakim żyła. Inni z kolei byli ciekawi, kim jest mama dziewczyny, skoro miały w dzieciństwie Young Leosi tyle pieniędzy.

"Tego nigdy nie zrozumiem, ludzie, którzy mają pieniądze i na nic sobie za żałują, żyją tu i teraz, potem coś się dzieje, dopływ gotówki się kończy i nie ma na kurtkę, no jak"; "Tego się nie da słuchać. Jeden ze słabszych wywiadów. Odklejka totalna"; "To kim jest ta mama?"; "Brzmi jak nierozsądne dysponowanie pieniądzmi"; "Czyli z bananowego domu, jak Mata"; "No to naprawdę odwrót o 180 stopni. Ach te Mamusie. Bieda uczy logiki, a ta mentalna nadmiernego opróżniania portfela" – czytamy w komentarzach.