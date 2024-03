D o ataku na Leonida Wołkowa doszło w Wilnie. To tam, w pobliżu swojego domu, został zaatakowany współpracownik Aleksieja Nawalnego. Dodatkowo sprawcy użyli wobec niego gazu pieprzowego. Wcześniej wybito szybę w jego aucie. To już kolejny incydent w ostatnim czasie, w którym poszkodowana jest osoba sprzeciwiająca się reżimowi Władimira Putina.





Współpracownik Nawalnego brutalnie pobity młotkiem. Na tym się nie skończyło

Dorota Kuźnik

Do ataku na Leonida Wołkowa doszło w Wilnie. To tam, w pobliżu swojego domu, został zaatakowany współpracownik Aleksieja Nawalnego. Dodatkowo sprawcy użyli wobec niego gazu pieprzowego. Wcześniej wybito szybę w jego aucie. To już kolejny incydent w ostatnim czasie, w którym poszkodowana jest osoba sprzeciwiająca się reżimowi Władimira Putina.