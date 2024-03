– Jeśli, powiedzmy, polskie wojska wejdą na terytorium Ukrainy, aby chronić granicę ukraińsko-białoruską, jak się twierdzi lub też, jeśli zostaną one rozmieszczone w innych miejscach w celu uwolnienia ukraińskich jednostek do walki na linii frontu, to myślę, że polskie siły już nigdy nie wrócą – powiedział Władimir Putin w wywiadzie dla kanału Russia 1 i RIA Novosti.

Poważna groźba Putina do Polaków. Dawno nie padły tak ostre słowa. FOT. GAVRIIL GRIGOROV/AFP/East News

W środę (13.03) zachodnie media obiegły szokujące słowa prezydenta Rosji Władimira Putina, które padły w wywiadzie dla kanału Russia 1 i agencji informacyjnej RIA Novosti. Fragment z propagandowej rozmowy udostępniła również agencja Reutera.

Putin poważnie zagroził Polsce

Rosyjski przywódca nawiązał do wypowiedzi prezydenta Francji o wysłaniu zachodnich wojsk do Ukrainy. Emmanuel Macron spotkał się z ostrą reakcją wielu zachodnich sojuszników po tym, jak 26 lutego podczas konferencji poświęconej Ukrainie omówił pomysł wysłania zachodnich wojsk do tego kraju.

Mimo to dyktator skierował swoją groźbę do Polski, zaznaczając, że to polscy żołnierze nie wrócą już z Ukrainy, jeśli zostaną wysłani na front. Putin wspomniał też o "zwrocie ziem". – Oni o tym marzą, chcą odzyskać te ziemie – powiedział, mając na myśli to, jakoby Polacy oczekiwali przyłączenia do kraju zachodnich terenów Ukrainy.

Jak na razie polski resort spraw zagranicznych nie skomentowało szokujących sugestii prezydenta Rosji. W przeszłości, podobne wypowiedzi polityka nazywano dezinformacją, zwracając uwagę, że to stałe elementy rosyjskiej propagandy. Działania te są nie jedynie przedstawianiem Polski w złym świetle, ale przede wszystkim próbą wywołania konfliktu z Ukrainą.

Tusk o wysłaniu wojsk do Ukrainy

Jak informowaliśmy w naTemat.pl premier Donald Tusk otwarcie stwierdził, że Polska nie wyśle swoich żołnierzy na ukraiński front.

– Polska nie przewiduje wysłania wojsk do Ukrainy. Mówiłem to od razu. Nie ma na to zgody, ale niczego nie można wykluczać w przyszłości. My musimy jako Europa uświadomić sobie, że powinniśmy być w dużo większym stopniu odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo – zadeklarował Donald Tusk. Premier odniósł się w ten sposób do słów Emmanuela Macrona o wysłaniu wojsk zachodnich do Ukrainy.

– Nastąpiła radykalna zmiana w politycznej mentalności w Paryżu nad Sekwaną – stwierdził Tusk. Jak dodał, Emmanuel Macron powiedział mu o swoim pomyśle, podczas rozmowy w cztery oczy w Paryżu, zanim prezydent Francji ogłosił ją publicznie.