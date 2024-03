Górniak stwierdziła, że Wojewódzki jest gejem. "Król TVN" odpowiedział jej w programie

Spór pomiędzy Edytą Górniak a Kubą Wojewódzkim nie cichnie. Jak się okazało, jest zupełnie inaczej. Wokalistka zasugerowała, że dziennikarz jest gejem. Ten nie zamierzał odpuszczać i w najnowszym odcinku swojego talk-show na antenie TVN postanowił jej dobitnie odpowiedzieć.

Wraz z wiosenną ramówką telewizji TVN na antenę powrócił nowy sezon talk-show Kuby Wojewódzkiego. Przypomnijmy, że to już 36. odsłona programu, który nieustannie przyciąga przed szklane ekrany tysiące widzów. Jeszcze zanim został wyemitowany premierowy odcinek tego sezonu, dziennikarz postanowił opublikować na swoim Instagramie fotografię z... Edytą Górniak.

"Czy jest Królową Foliarzy? Czy Lady Gaga pije krew niemowląt? Czy pandemia to sygnał niebios? Dlaczego butelkowana woda jest uśmiercana i kto z szoł biznesu to reptilianin? Zapraszam na Ucztę Szatana" – takim opisem opatrzył fotografię Wojewódzki.

Na jego wpis błyskawicznie zareagowała sama wokalistka. Edyta Górniak wyraźnie była podirytowana postem dziennikarza. "Naprawdę potrzebujesz aż mojego nazwiska, żeby zapewnić sobie uwagę? (...) A może pożyczenie mojego nazwiska to wyraz lęku o swój własny byt" – napisała na Instagramie.

W dalszej części nawiązała do spekulacji na temat orientacji seksualnej samozwańczego "króla TVN". Wśród nich nie brakuje sugestii, że kobiety, z którymi się spotyka, mają być rzekomo "przykrywkami". Wojewódzki nie zamierzał odpuścić i w drugim odcinku swojego programu odniósł się do "zarzutów".

Dziennikarz podkreślił, że sugestia, iż Górniak ma pojawić się w jego programie, była żartem. – Cieszę się, że Edyta żart zrozumiała, bo napisała o mnie, że jestem homoseksualistą, wszystkie moje dziewczyny to przykrywki, a ja się spotykam z dużo młodszymi chłopcami. Edyta, jak się ma cztery tysiące lat, to wszyscy chłopcy są młodsi – odbił piłeczkę.

Nie obyło się oczywiście bez drobnej szpileczki pod adresem wokalistki. – Ale to nie koniec, że Edyta zrozumiała mój żart, bo Edyta kontynuowała swoją wypowiedź i zdemaskowała mnie, że od 23 lat nie przygotowuję się do wywiadów. To jest ciekawe wyznanie z ust piosenkarki, która na koncertach nie pamięta słów własnych piosenek – wypunktował Górniak Wojewódzki.