Karolak zadebiutował jako... drag queen. Mucha: "Rozmiar nie ma znaczenia"

Za nami drugi odcinek "Czas na Show. Drag Me Out" TVN. Do dragowej rywalizacji tym razem stanęli: Tadeusz Mikołajczak, Dariusz Zdrójkowski i... Tomasz Karolak. Aktor, który wystąpił w roli drag queen pod pseudonimem "Niezła Rolka" zachwycił nie tylko publiczność w studio, ale również jurorów. Jednak komentarz Anny Muchy naprawdę zaskoczył.

Jeszcze do niedawna to, co właśnie dzieje się w TVN, wydawało się niemożliwe. Stacja zdecydowała się na bardzo ryzykowny i kontrowersyjny krok. Mowa o programie "Czas na Show. Drag Me Out", w którym szóstka celebrytów wkracza w nieznany im dotąd świat drag queens.

Przy wsparciu swoich drag mentorek panowie uczą się sztuki spektakularnego makijażu i kreacji stroju scenicznego, a także jak skupić na sobie wzrok publiczności. Jednym słowem próbują idealnie odzwierciedlić sztukę wywodzącą się z kultury społeczności LGBTQ+.

Tomasz Karolak jako drag queen. Fani "Drag Me Out" TVN nie kryją zachwytu

W pierwszym odcinku dragowego show telewizji TVN widzowie mogli zobaczyć Kamila Szymczaka i Shady Lady, Michała Mikołajczaka w duecie z Gąsiem oraz Marcina Łopuckiego i Twoją Starą. Mimo wielu kontrowersji przed emisją pierwszego odcinka ocena Polaków była naprawdę zaskakująca.

Większość z niecierpliwością oczekiwała kolejnego epizodu dragowego formatu. Dlaczego? Miała w nim zaprezentować się kolejna trójka uczestników: Tadeusz Mikołajczak z drag mentorką Adelonem, Dariusz Zdrójkowski i Ciotka Offka, a wszyscy z niecierpliwością oczekiwali performensu Tomasza Karolaka, który zaprezentował się u boku Himery.

Duet wystąpił do piosenki Lizo "About Damn Time". Jak oceniło ich jury? Prowadząca Mery Spolsky skomentowała występ, nawiązując do wysokości obcasów aktora. – Widać ten triumf w oczach. Taki obcas wysoki, to wysoka trudność chyba. Anna? Jak myślisz? - zapytała gospodyni programu zasiadającą w jury Annę Muchę.

Jurorka nie omieszkała się pokusić na dość kontrowersyjny komentarz. – Kto, jak kto, ale Tomek powinien wiedzieć, że rozmiar nie ma znaczenia – podsumowała żartobliwie Mucha. Na co Karolak odrzekł: – Nie zajmuję się tym tematem. W tej wersji jestem pozbawiony tego... elementu – kontynuował żart.

Fani programu nie kryją zachwytu debiutem Karolaka w roli drag queen. W komentarzach wylała się fala komplementów.

"Uważam, że ten występ był najlepszy. Tomek był świetny"; "Najlepszy występ. Widać, że świetnie się wczuł w Drag Queen"; "Tomek jako jedyny ruszał ustami do słów piosenki. Od razu widać aktora w akcji! Genialne"; "Tomasz Karolak widać, że nie ma żadnego problemu z tym kolorowym światem, akceptuje inność. To dobrze o nim świadczy"; "Bardzo dobry występ, brawo Tomek"; "Dla mnie świetny występ! Czekam na kolejne odcinki" – czytamy w komentarzach zachwyconych internautów.

"Czas na Show. Drag Me Out" to znakomita rozrywka. Mam nadzieję, że dla każdego [RECENZJA]

"Choć na początku obawiałem się, że realizatorzy mogą podejść do tego formatu 'śmiertelnie poważnie', to już wiem, że oglądanie nowego programu TVN to świetna zabawa. I to na naprawdę wysokim poziomie" – pisaliśmy w naTemat po emisji pierwszego odcinka.

"Czy ten program jest progresywny i niedyskryminujący? Według mnie, zdecydowanie tak. Realizatorzy zadbali o to, by doedukować widownię, całość ogląda się naprawdę bardzo przyjemnie, a co najważniejsze: widz od razu dowiaduje się, o co chodzi w sztuce drag. Teraz z niecierpliwością czekam na pierwsze komentarze, bo sam jestem ciekaw, jak ten format odebrali polscy widzowie, a przede wszystkim społeczność LGBTQ+" – podsumowaliśmy w recenzji.