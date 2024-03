W "Milionerach" padł kolejny milion! Sprawdź, czy sam odpowiedziałbyś na finałowe pytania [QUIZ]

W programie "Milionerzy" TVN po raz kolejny padła główna nagroda. Mateusz Żabkowski prawidłowo odpowiedział na 12 pytań i wygrał milion złotych. Przygotowaliśmy dla was quiz składający się z 15 pytań za milion. Sprawdźcie, czy mielibyście szansę wygrać główną nagrodę. Może warto pomyśleć o castingu do teleturnieju?

QUIZ: 15 pytań z 'Milionerów' TVN za milion złotych. Sprawdź, czy wygrasz Fot. Kamil PIKLIKIEWICZ/East News; natemat.pl

"Milionerzy" to kultowy teleturniej, który na antenie telewizji TVN gości już od 24 lat. Pierwszy odcinek wyemitowano w 1999 roku, a gospodarzem polskiej adaptacji od samego początku jest Hubert Urbański. Do tej pory pytanie o milion padło w teleturnieju 31 razy, ale do tej pory udało się na nie poprawie odpowiedzieć sześciu osobom.

Ostatni odcinek programu TVN z pewnością na długo zapadnie w pamięci widzom stacji. Dlaczego? Do wąskiego grona zwycięzców polskich "Milionerów" dołączył we wtorek 12 marca Mateusz Żaboklicki.

33-latek poza głęboką wiedzą z wielu dziedzin posiada wiele innych talentów. Jest nagradzanym poetą, tłumaczem z języków klasycznych, dramatopisarzem i fotografem. Żaboklicki pracuje jako fotograf na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, ma żonę i dwóch synów.

QUIZ: 15 pytań z "Milionerów" TVN za milion złotych. Sprawdź, czy wygrasz

Tym razem przygotowaliśmy dla was quiz, w którym znajdziecie aż 15 z 31 finałowych pytań. Niektóre z nich są oczywiste, inne... naprawdę trudne. Macie szansę sami sprawdzić swoją wiedzę ogólną, a nawet kreatywność i zdolność logicznego myślenia.

Jest tylko jedna trudność! Wyobraźcie sobie, że doszliście do finału, ale nie macie już żadnego z kół ratunkowych. Jesteście tylko wy i Hubert Urbański, który nie może wam pomóc! Gotowi? Pamiętajcie, że nie musicie się spieszyć... Powodzenia!