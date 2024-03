Może dzięki temu 4. sezon "Wiedźmina" będzie lepszy. Do ekipy dołączył znany reżyser

Zuzanna Tomaszewicz

C zwarty sezon "Wiedźmina" będzie pierwszą okazją dla Liama Hemswortha, by sprawdzić się w roli Geralta z Rivii. Dołączenie do serialowej ekipy nowego reżysera jest dla hitu Netfliksa obiecujące. Sergio Mimica-Gezzan współpracował w przeszłości m.in. ze Stevenem Spielbergiem, a w swoim dorobku może pochwalić się kilkoma ciekawymi tytułami.