Mama Roxie Węgiel zabrała się za politykę? Edyta Węgiel wystartuje w wyborach samorządowych

Edyta Węgiel to jedna z najpopularniejszych mam. Wszystko za sprawą popularnej córki, Roksany Węgiel. Jak się okazało, rodzicielka 19-letniej artystki wystartuje w wyborach samorządowych 2024 jako kandydatka do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Informację tę potwierdzono na oficjalne stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Edyta Węgiel znalazła się na listach wyborczych Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Obrony Polski. To nie jest zbieżność nazwisk. Kandydatka do Sejmiku Województwa Podkarpackiego to mama 19-letniej Roksany Węgiel. 41-latka startuje z pozycji dziewiątej na liście w okręgu nr 5, obejmującym między innymi powiat jasielski.

Niespełna tydzień temu informacja ta pojawiła się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Oprócz tego doniesienia zostały potwierdzone przez Beatę Zarembę, rzeczniczkę prasową Komisji Wyborczej Wyborców Ruch Obrony Polski. Zaremba dodała, że na listach komitetu znalazły się również osoby bezpartyjne, a także związane z partią Polska Jest Jedna.

"Pani Edyta podkreśliła, że popiera wartości przekazywane zarówno przez KWW Ruch Obrony Polski, jak i partię Polska Jest Jedna" – przekazała Beata Zaremba.

Roksana Węgiel pochwaliła się rodzinnym zdjęciem. Internauci: "Starsza od swojej mamy"

Niedawno 19-letnia wokalistka pochwaliła się w mediach społecznościowych rodzinną fotografią. Jak się okazało, jej mama niedawno obchodziła urodziny. Edyta Węgiel skończyła 41 lat. "Do urodzin mamy. Kocham Was! Dziękuję, że mnie wspieracie" - napisała Roxie na swoim Instagramie.

Pod zdjęciem wylała się fala komentarzy. Wielu internautów krytykowało wokalistkę za to jak wygląda na zdjęciu. Większość zarzucała jej nadmierne użycie Photoshopa. "Na tym zdjęciu wyglądasz, jakbyś była starsza od swojej mamy"; "Photoshop wszedł za mocno"; "Ona twarz przerobiona w face app, a reszta osób nie... Brawo"; "Kochana z faceapp też trzeba umieć korzystać"; "Kiedy twoja mama wygląda jak twoja córka"; "Wyglądasz, jakbyś była mamą własnej matki" – czytamy w komentarzach.

Przypomnijmy, że 19-latka ponownie wróciła na języki, ponieważ znalazła się w gronie uczestników najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jej trenerem i jednocześnie partnerem w tańcu został Michał Kassin. Roxie umiejętności taneczne wielokrotnie prezentowała podczas swoich koncertów, dlatego też internauci byli przekonani, że para świetnie poradzi sobie na parkiecie.