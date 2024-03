Tramwaj zmierzał do zajezdni, nagle doszło do wybuchu. Pojawił się słup ognia [WIDEO]

W Krakowie doszło do niebezpiecznego zajścia. Przed godziną 10.00 na placu Centralnym w Krakowie jeden z tramwajów stanął w ogniu. Najpierw był huk, po chwili pojawiły się kłęby dymu i słup ognia. Jeden z internautów nagrał moment ogromnego wybuchu na dachu pojazdu.

W czwartek 14 marca tuż przed godziną 10.00 w Krakowie doszło do niebezpiecznego zajścia. Na torowisku w Nowej Hucie znajdował się tramwaj, którego dach nagle zapłonął. Jeden z przechodniów zdążył nagrać wybuch.

Na nagraniu słychać nagle słychać wielki huk. Nad tramwajem pojawił się słup ognia i dymu. Jak czytamy na facebookowym profilu Platformy Komunikacyjnej Krakowa, miał wybuchnąć pantograf. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Krakowie przekazało, że na dach tramwaju miał spaść element sieci trakcyjnej.

Z kolei redakcja RMF FM podaje, że w tramwaju nie było żadnych pasażerów. Pojazd miał kończyć swój kurs i zmierzać do zajezdni. Motorniczej, która prowadziła tramwaj, nic się nie stało. Doprowadziła pojazd do zajezdni, gdzie zostanie dokładnie sprawdzony i bezpiecznie go opuściła.

Na profilu Platformy Komunikacyjnej Krakowa przypomniano, że do podobnego zajścia doszło w 2020 roku, w tramwaju linii 22 na al. Pokoju. Wówczas wybuch miał miejsce z tyłu wagonu.