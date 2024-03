W nowym odcinku programu Kuby Wojewódzkiego wystąpią jurorzy "Drag Me Out", czyli między innymi Michał Szpak. W opublikowanym wcześniej fragmencie prowadzący zadaje wokaliście pytanie o orientację seksualną. Odpowiedź zaskoczyła nawet samego showmana.

Michał Szpak wystąpi w nowym odcinku programu Kuby Wojewódzkiego. Fot. Tik Tok / Kuba Wojewódzki

Kuba Wojewódzki w marcu rozpoczął kolejny sezon swojego talk-show. W trzecim odcinku u dziennikarza wystąpią Michał Szpak, Anna Mucha i Andrzej Seweryn – to właśnie ta trójka ocenia występy w nowym formacie TVN "Czas na show. Drag Me Out".

W sieci pojawiła się już zapowiedź nowego materiału. Możemy zobaczyć w niej urywek rozmowy Wojewódzkiego i Szpaka na temat związków i orientacji seksualnej.

Michał Szpak o swojej orientacji w programie Kuby Wojewódzkiego

– Naprawdę miłość nie ma płci? – dopytał dziennikarz, nawiązując do wcześniejszych wywiadów Szpaka. – Nie ma płci dla mnie. Absolutnie – zareagował piosenkarz. – Czyli panseksualizm... – ciągnął ten wątek gospodarz programu.

W kolejnym urywku wyznanie Szpaka zszokowało nawet "króla TVN". – Ty mógłbyś np. być takim... Sugar daddy! – stwierdził artysta, uśmiechając się do kamery.

– Czujesz, że ja jestem gejem? Postawmy sprawę jasno, Michał – rzucił Wojewódzki, odnosząc do licznych plotek. – Ja może powiem tak: Jak się popieści, to się... Wiadomo... – odpowiedział Szpak, ucinając temat.

W komentarzach nie brakuje pozytywnych słów o Michale Szpaku. Niektórzy nie mogą się już doczekać wtorkowego odcinka z jego udziałem.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy wokalista mówi o miłości i związkach. Jakiś czas temu podzielił się swoimi refleksjami w kwestii życia uczuciowego.

– Miłość to opieka, troska, zachwyt, relacja z osobą, z którą jest mi dobrze. Nie mogę powiedzieć, że zakocham się tylko w kobiecie lub tylko w mężczyźnie, bo ja zakochuję się w człowieku. Seksualność to sfera, którą odkrywa się całe życie. Gdybym miał jednoznacznie siebie określić, jestem panseksualny – oznajmił w wywiadzie dla "Twojego Stylu".

– Marzę o tym, żeby mieć dziecko. To przedłużenie linii życia jest dla mnie niezwykle ważne. Kariera przemija, a dziecko, taka część ciebie, zostaje na zawsze – podsumował.