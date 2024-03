"Był na lekach". Szokujące ustalenia mediów ws. przesłuchania Kaczyńskiego

Natalia Kamińska

W miniony piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński pojawił się przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Nie udzielił zbyt wielu ważnych informacji, ale za to był bardzo opanowany i nieźle wypadł podczas przesłuchania w przeciwieństwie do samej komisji. "Rzeczpospolita" ustaliła, co miało pomóc prezesowi PiS.