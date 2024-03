Roxie Węgiel dostała "maksa" w "Tańcu z gwiazdami". Internauci zbierają szczęki z podłogi [WIDEO]

Roksana Wegiel jest jedną z uczestniczek nowej edycji "Tańca z gwiazdami". W trzecim odcinku show dała czadu na parkiecie. Dostała maksymalną liczbę punktów od jurorów. Fani w komentarzach także nie kryją zachwytu.

Roksana Węgiel w "Tańcu z gwiazdami". Fot. Wojciech Olkusnik/East News

W niedzielny wieczór widzowie Polsatu zobaczyli Roksanę Węgiel po raz kolejny na parkiecie. Po quickstepie (za którego otrzymała 35 punktów) przyszedł czas na paso doble.

Roxie Węgiel dała czadu na parkiecie. Internauci reagują

Choreografia i jej wykonanie zrobiło ogromne wrażenie na jurorach i obserwatorach. Nawet Krzysztof Ibisz tuż po występie Roxie i Michała Kassina powiedział: "Roxie co to było?! Finał czy trzeci odcinek? Musisz pamiętać, że istnieje jeszcze Eurowizja taneczna".

Iwona Pavolvić, która jest uważana za najsurowszą jurorkę, była oszołomiona popisami Roxie. – Ja się cieszę, że mam wszystkie swoje zęby, bo mi tu opadły na blat. To było top of the top – przyznała.

Tomasz Wygoda wręcz zaniemówił. Natomiast Ewa Kasprzyk stwierdziła: – Zatańczyłaś to najlepiej, jak tylko było można.

Rafał Maserak docenił trenera gwiazdy: – Ja muszę pochwalić Michała, za to co teraz robił. W paso doble chodzi o to, żeby wykreować partnerkę i Michał wykreował Roxie idealnie. Roksana Węgiel i Michał Kassin od każdego jurora dostali po 10 punktów. W sumie 40 – więcej już się nie da.

Po tym jak produkcja wstawiła na instagramowy profil fragment tańca Roxie, posypały się komentarze. "Genialne" – napisała Julia Wieniawa. "Ona to wygra. Zasłużenie" – dodała z kolei stand-uperka Ola Radomska. "Dziś była petarda! Brawo kochani, brawo dziewczyno" – oceniła Edyta Herbuś. "Opadła mi kopara" – przyznała Aga Antoniak.

Na widowni Roksanę Węgiel wspierał jej narzeczony Kevin Mglej. Dopisały też głosy od widzów, dzięki którym artystka przeszła do kolejnego odcinka.

Dodajmy, że z "Tańcem z gwiazdami" pożegnała się Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Po ogłoszeniu wyników głosowania w sieci zawrzało. "Małgosia się chyba nie umiała odnaleźć w tym programie. Widać było po niej, że jest tam jak by na siłę i nie sprawia jej radości ani taniec, ani ten program"; "Jej miny i przewracanie oczami mówiły wszystko"; "Antek zaorał kariery całej rodziny. Nie dziwię się, że nikt na nią nie głosował" – pisali internauci.