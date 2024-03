Roxie Węgiel na zdjęciu z kroplówką. Musiała przerwać treningi

Roxie Węgiel ostatnio ma bardzo intensywny czas. Oprócz swoich muzycznych zobowiązań właśnie rozpoczęła przygodę z programem "Taniec z Gwiazdami" na antenie telewizji Polsat. Nadmiar zobowiązań zawodowych zmusił ją do tego, by zwolniła. 19-latka opublikowała zdjęcie, na którym poinformowała o problemach zdrowotnych.

Roksana Węgiel pomimo bardzo młodego wieku nie może narzekać na brak zajęć. 19-latka nieustannie koncertuje, wydaje nowe single, teledyski, a od 3 marca pokazuje się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Szybkie tempo i nadmiar pracy spowodowały, że młoda wokalistka musiała zająć się zdrowiem.

Roxie w relacji na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym widać podłączoną do niej kroplówkę. Artystka w opisie załączonym do fotografii poinformowała swoich fanów, że problemy zdrowotne zmusiły ją do odpoczynku.

"Nie zawsze jest kolorowo. Rozłożyło mnie totalnie. W niedzielę kolejny odcinek 'Tańca...' więc trzeba szybko działać z kuracją... Jeśli dałam sobie zaaplikować kroplówkę, to domyślcie się sami, jak było. Trzymajcie kciuki, żeby do niedzieli odzyskała siły. Dbajcie o siebie" – napisała na InstaStories.

Przypomnijmy, że Roksana Węgiel jest najmłodszą uczestniczką tej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jej trenerem i jednocześnie partnerem w tańcu został Michał Kassin. Na pierwszy występ para przygotowała cha-chę.

Internauci byli przekonani, że para świetnie poradzi sobie na parkiecie. Sędziowie byli zachwyceni tanecznym debiutem 19-latki. Finalnie para uzyskała 29 punktów, plasując się na drugim miejscu.

Roxie spędza dużo czasu na treningach

19-latka ze swoim tanecznym partnerem ostatnio spędzają bardzo dużo czasu na sali prób. Jak wyglądają ich treningi?

– Na treningach staramy się – nawet, jak już pojawia się zmęczenie – to dać sobie taką przestrzeń, żeby odpocząć. Myślę, że dlatego to wychodzi, bo szukamy takiego balansu. Mamy bardzo dobry vibe, bardzo dużo się śmiejemy na treningach. Wiadomo, pracę trzeba wykonać, ale też musi być miło. Inaczej sobie nie wyobrażam – wyjaśniła 19-latka w rozmowie z naTemat.

Po tym wyznaniu nie mogliśmy pominąć pytania dotyczącego narzeczonego Roxie. Zapytaliśmy Roksanę, czy jej narzeczony Kevin Mglej nie jest zazdrosny o jej sensualne, taneczne pląsy, w szczególności, że tańczy w parze z innym mężczyzną.

– Nie jest zazdrosny. Oni w ogóle się poznali. Kevin też często wpada do nas na treningi. Zupełnie nie! Bardzo nas wspiera, kibicuje. Od początku programu dostaję od Kevina ogrom wsparcia. Później, jak poznał Michała, to Michał też może odczuć jego wsparcie, bo bardzo nam kibicuje, trzyma kciuki. Nawet jest tu dzisiaj z nami, więc jestem mu wdzięczna, że dodaje mi takiej otuchy – rozwiała wątpliwości Roksana Węgiel.