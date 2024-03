Dziennikarze nie mają łatwego życia, a o tym doskonale wiedzą szczególnie ci z tabloidów. Bywa, że ich pytania są wyśmiewane i tego doświadczył Wiktor Chrabąszcz z gazety "Fakt". Zapytał "Lewego" o jego spotkanie z influencerką Julią Żugaj. Po tym co usłyszał, Robert Lewandowski prychnął i poprosił o kolejne pytanie. Fani jednak usilnie sprawdzają, kim jest Julia Żugaj i czym jest "żugajka".

Lewandowski prychnął zapytany o Julię Żugaj. Kim jest influencerka? Fot. Beata Zawadzka / East News

– Robert, ja mam do ciebie takie pytanie, ponieważ ostatnio twoja forma wyraźnie zwyżkuje i chciałbym Cię zapytać, czy ma to jakiś związek ze spotkaniem z Julią Żugaj i czy po tym spotkaniu zostałeś może "żugajką" – zapytał podczas konferencji prasowej Roberta Lewandowskiego Wiktor Chrabąszcz z "Faktu".

Po usłyszeniu pytania, Lewandowski... prychnął. Złapał się za głowę, a prowadzący konferencję zapytał sportowca, czy ten chce odpowiedzieć. "Lewy" coś zaczął mówić, ale ostatecznie odstąpił. Powiedział tylko z uśmiechem: "Naprawdę?".

Wiktor Chrabąszcz został jednak zdyscyplinowany. Prowadzący konferencję zwrócił się poważnie: – Może jednak zajmijmy się kwestiami sportowymi – skomentował i udzielił głosu kolejnemu z dziennikarzy.

Kim jest Julia Żugaj i czym jest "żugajka"

Julia Żugaj to influencerka, która zasłynęła z tworzenia treści na TikToku. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 1,3 mln użytkowników. Niedawno pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciami ze spotkania właśnie z Robertem Lewandowskim.

Wcześniej Żugaj była wokalistką i to już od najmłodszych lat. W wieku czterech lat została członkinią zespołu "Wesołe Nutki". Nie porzuciła jednak kariery muzycznej do końca. Rok temu wydała kawałek "Miłostki".

Szerszą rozpoznawalność Julii Żugaj przyniosło uczestnictwo w influencerskim projekcie Team X, w który zaangażowani byli także inni celebryci. Jak pisał nasz dziennikarz Bartosz Godziński, projekt polegał na organizacji programu celebryckiego "na kształt "Big Brothera", w którym mieszkają, nagrywają filmy itd. (później pomysł podchwycił Karol "Friz" Wiśniewski i założył swoją słynną Ekipę)".

Wśród uczestników programu były osoby związane z aferą Pandora Gate, o której więcej możecie przeczytać w naTemat.

Co to żugajka ?

Czytaj także: https://natemat.pl/514822,pandora-gate-o-co-chodzi-i-kto-jest-kim-w-aferze-na-youtube-wyjasniamy

Pytanie o to, "czym jest żugajka", trenduje w wyszukiwarkach. Tymczasem odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta - to fanka Julii Żugaj. W gronie fanów od pewnego czasu istnieje bowiem podział na "żugajki" i "kociołki", czyli fanów Julii Żugaj oraz Moniki Kociołek, z którą Żugaj tworzyła swoje treści internetowe. Jak informuje portal radia Eska, influencerki "mają za sobą burzliwą przyjaźń".

Kiedy przyjaźń ewidentnie zaczęła się psuć, podzielił się też fanklub dziewczyn, co tłumaczy szerzej jeden z youtuberów o nicku Nieśmieszny.

Fanpage żugajek na Facebooku liczy ponad 11 tysięcy użytkowników. Znajdziemy tam zaproszenia na grupy dialogowe fanów, a także propozycje... podania numerów telefonów do influencerów.