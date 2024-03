Zaraz początek wiosny, a w pogodzie... śnieg i mróz. Oto najnowsza prognoza

Polska znalazła się w mocy antycyklonu Marcus, który sprowadza w jej granice masy chłodnego powietrza. To za jego sprawą, choć jesteśmy u progu wiosny, raczej tego nie odczujemy. Mimo że w niektórych rejonach zaświeci słońce, towarzyszyć mu będzie zimno, a być może nawet i śnieg. W nocy może chwycić kilkustopniowy mróz.

Zaraz początek wiosny, a zima wciąż nie odpuszcza... Oto co szykuje Antycyklon Marcus. Fot. Dawid Wolski/East News, wxcharts.com

We wtorek (19.03) w większości regionów odczujemy zimno, a nawet przymrozki, lecz będzie pogodnie. Lokalnie mogą pojawić się mgły. Na wschodzie, północnym wschodzie i częściowo na południu można spodziewać się skromnych i przelotnych opadów.

Antycyklon Marcus przedłuży zimę w Polsce

Według IMGW za dnia na znacznym obszarze Polski wciąż będzie pogodnie. Gdzieniegdzie mogą dać o sobie znać umiarkowane i duże zachmurzenia. Tylko na wschodzie chmur będzie więcej i mogą przynieść przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na Podkarpaciu możliwe są też opady śniegu.

Za sprawą antycyklonu do kraju wciąż napływają masy zimnego powietrza z północy. Termometry zmierzą dziś jedynie około 2-4 st. C. na Pogórzu Karpackim, krańcach wschodnich oraz na wschodzie Pomorza, do 5-9 st. C. w pozostałych regionach.

Pogodnie, ale zimno

Przez cały dzień towarzyszyć nam będzie słaby bądź umiarkowany wiatr z różnych kierunków, porywisty jedynie na Roztoczu. Mieszkańcy całej Polski solidarnie odczują dziś chłód lub zimno. Jakby tego było mało, w pasie od Podlasia i Mazur po Karpaty, biomet znów będzie niekorzystny. W innych miejscach pogoda powinna mieć neutralny wpływ na nasze samopoczucie.

W nocy z wtorku na środę w dalszym ciągu dominować będą chmury, z których może spaść deszcz lub deszcz ze śniegiem, a w Bieszczadach śnieg. Nad ranem prognozujemy lokalne mgły i zamglenia. Słupki rtęci wskażą od -6/-4 st. C. na południu Śląska i Małopolski, po -3/0 st. C. w większości regionów, do 1-3 st. C. nad Bałtykiem i na wschodzie. Do tego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Czytaj także: https://natemat.pl/547169,pogoda-na-wielkanoc-2024-synoptycy-juz-wiedza-jakie-beda-swieta