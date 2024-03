Gwiazdor "Klanu" musi przejść poważną operację. "Mam tętniaka aorty"

Jakub Tolak wraz ze swoją małżonką Zofią Samsel jakiś czas temu poinformowali o problemach zdrowotnych aktora. Jak się okazało, gwiazdora "Klanu" TVP czeka poważna operacja serca. W najnowszym wywiadzie 42-latek zdradził, na co dokładnie choruje. W swoim organizmie ma tykającą bombę.

Jakub Tolak ma tętniaka aorty. Gwiazdor 'Klanu' musi poddać się operacji Fot. instagram.com / @foxesineden

Jakub Tolak ze swoją ukochaną i 2-letnią córeczką Antoniną często relacjonują w mediach społecznościowych swoje podróże vanem po Europie. Za każdym razem jednak wracają do Polski. W przerwach pomiędzy swoimi wycieczkami pojawiają się także w programach śniadaniowych, opowiadając o swoich doświadczeniach.

Tym razem pojawili się w programie "Dzień Dobry TVN". Niestety rozmowa nie dotyczyła wyłącznie podróżowania vanem, który w połowie jest ich domem od czterech lat. W pewnym momencie gwiazdor "Klanu" TVP poruszył temat poważnej operacji serca, której musi się poddać. Jednocześnie zdradził, na co tak naprawdę choruje. Jak się okazało, nosi w sobie tykającą bombę.

– Mam tętniaka aorty i zastawkę mam nie do końca okej. Ja to wiem od... 20 lat. Tak naprawdę wiele osób chodzi z tą wadą i dożywa starości, i umiera ze starości, ale czasem bywa tak, że to się powiększa i u mnie tak niestety jest – wyznał Jakub Tolak w "Dzień Dobry TVN".

Przypomnijmy, że aktor razem z żoną prowadzą kanał na platformie YouTube – Foxesineden (pol. "Lisy w Edenie"). Ich podróże obejmują różne miejsca, niektóre bardzo ryzykowne przez wzgląd na to, że nie wszędzie może zostać udzielona mu pomoc.

– Okazało się, że doszedłem do momentu, w którym trzeba podjąć taką decyzję, że warto byłoby to zrobić. Przede wszystkim dlatego, że jeździmy w miejsca odludne i tam, tej pomocy nie zawsze może ktoś udzielić – podsumował. Mimo wszystko aktor w trakcie wywiadu nie zdradził terminu operacji.

Czym jest tętniak aorty?

Tętniak aorty to stan, w którym dochodzi do poszerzenia ścian głównej tętnicy w ciele człowieka, czyli aorty. Przebiega ona od lewej komory serca, aż do jamy brzusznej. Im dalej od serca tym tętnica powinna być mniejsza. Choć wspomniany tętniak może występować w różnych odcinkach, to najczęściej jest diagnozowany w odcinku brzusznym.

Warto podkreślić, że najgroźniejszym, co może spotkać chorego z tętniakiem aorty, jest jego pękniecie. Dlaczego? Może prowadzić ono do krwotoku wewnętrznego, wstrząsu, a nawet zagrożenia życia.

Bardzo ważne jest zdiagnozowanie schorzenia i podjęcie odpowiedniego leczenia. Tętniak aorty najczęściej stanowi bardzo poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Dlatego też wymaga pilnej konsultacji z chirurgiem naczyniowym.