Derpienski nie daje o sobie zapomnieć. Dodała niepokojące relacje

Nie jest tajemnicą, że Caroline Derpienski potrafi narobić szumu wokół swojej osoby. Gra w grę "zwróć na mnie uwagę". Tym razem dodała niepokojące relacje na Instagramie, w których poinformowała, że zamierza udać się na terapię i do lekarza. Dlaczego? "Przyszykujcie popcorn i też leki na uspokojenie" – ostrzega.

Niedawno o Caroline Derpieński ponownie zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą kontrowersyjnego materiału Krzysztofa Stanowskiego, który specjalnie wybrał się do Miami, by nakręcić o influencerce reportaż. 22-latka szturmem wdarła się do polskiego show-biznesu. Jej działalność nadal wzbudza mieszane uczucia.

Derpienski swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami nie raz zszokowała opinię publiczną i wdała się już w konflikty z wieloma polskimi gwiazdami. Influencerka jest aktywna na Instagramie, gdzie nieustannie pozostaje w kontakcie ze swoimi fanami, których ma być tam blisko 9 milionów.

Tym razem Derpienski opublikowała niepokojące InstaStories. Jak sama przyznała, to, co wydarzyło się w przeciągu ostatnich dni, zmusiło ją do pójścia na terapię i do lekarza.

"Na razie nic nie będę mówić, co się działo u mnie przez ostatnie kilka dni. Jedyne, co mogę teraz powiedzieć to to, że idę na terapię i do lekarza oraz spróbuję się doprowadzić do normalnego stanu, zadbać o siebie, wypocząć i nadrobić zaległości w postać dotyczących starych wydarzeń" – czytamy w relacji Caroline Derpienski.

W kolejnej tajemniczej relacji influencerka zaapelowała do internautów, żeby nie pytali o szczegóły, bo na ten moment nic więcej nie zdradzi. Mimo tego zdradzi wszystko "w swoim czasie".

"Ja totalnie nie chcę na razie się wypowiadać, co się działo, bo to się w głowie nie mieści. W swoim czasie się dowiecie, co się działo, ale nie tylko przyszykujcie popcorn, ale też leki na uspokojenie. Na razie na żadne pytania dotyczące tego nie będę odpowiadać, więc nie pytajcie" – podsumowała.

Wszystko wskazuje na to, że w życiu Caroline Derpienski wydarzyło się coś poważnego. Jednak znając jej dotychczasowe działania, może to być kolejna próba po prostu zwrócenia na siebie uwagi.

Derpienski podbije branżę muzyczną? Piosenkę stworzy w Polsce, klip w Miami

Wnioskując po profilu Derpienski na Instagramie można stwierdzić, że influencerka specjalizuje się głównie w branży modowej. Roi się tam od zdjęć z wybiegów, a także rozmaitych sesji zdjęciowych. W ostatnim czasie coraz bardziej aktywna jest jako projektantka (ma za sobą już dwa pokazy).

Pomimo tego influencerka ostatnio poinformowała, że właśnie przygotowuje kolejną niespodziankę dla swoich fanów. Tym razem Caroline uderza w... branżę muzyczną. W wywiadzie, którego udzieliła na antenie radia VOX FM, zdradziła, że zamierza nagrać piosenkę.

– Za miesiąc mam jeden taki appointment (pol. spotkanie) na nagrywki w studio, także dollarsowa piosenka musi być. Kto, jak nie ja. Zawsze, w pewnym momencie każdej gwiazdy przychodzi taki czas – czy osoba umie śpiewać, czy nie – musi być ta piosenka. Także myślę, że też, żeby podziękować moim tiktokowym fanom za te miliony wyświetleń pod każdym filmikiem, za wsparcie, chciałabym wypuścić swoją dollarsową piosenkę. Myślę, że nagramy teledysk w Miami, a piosenkę w Polsce – wyjawiła na początku marca.