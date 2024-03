W Zjednoczonej Prawicy wrze od krytyki, którą Patryk Jaki wystosował w piątek wobec m.in. Mateusza Morawieckiego i Andrzeja Dudy. Mocne słowa europosła Suwerennej Polski doczekały się odpowiedzi Michała Dworczyka. – Jeżeli tak bardzo negatywnie oceniają to, co się dzieje w naszej formacji, to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy – zasugerował polityk PiS.

Wszystko zaczęło się od piątkowego spotkania Patryka Jakiego w Pabianicach (woj. łódzkie), gdzie oberwało się czołowym politykom związanym z PiS. – Ktoś te wszystkie dziadostwa w Unii Europejskiej podpisywał. Ktoś za to wszystko odpowiada – mówił europoseł. Członek partii Zbigniewa Ziobry ostrzegł również, że jeśli Mateusz Morawiecki znów zostanie premierem, "to ja państwu gwarancji żadnej nie daję, że nie będzie tak samo".

Dworczyk komentuje głośną wypowiedź Jakiego

Mocne słowa Jakiego poruszyły szczyty prawicowej opozycji. Do sprawy nawiązał m.in. poseł PiS i były szef KPRM Michał Dworczyk. – Przykro słuchać na finale kampanii samorządowej tego typu wypowiedzi – stwierdził we wtorek na antenie RMF FM. Jak dodał, "świadczą tylko o jednym, że kolega Patryk Jaki szuka indywidualnej popularności politycznej, natomiast nie myśli o wspólnym wyniku Zjednoczonej Prawicy".

– Część koleżanek i kolegów z Suwerennej Polski, nie wszyscy, ale części z nich w ten sposób funkcjonuje. Dzieje się to ze szkodą dla obozu Zjednoczonej Prawicy – przyznał poseł PiS. Zaznaczył także, że "jeśli ktoś chce prowadzić dyskusję, to powinniśmy wewnątrz obozu wyjaśniać sobie wszystkie wątpliwości".

"Co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy?"

Polityk zauważył, że od dłuższego czasu część polityków Suwerennej Polski, mniej lub bardziej otwarcie, krytykuje linię działania PiS. – Jeżeli tak bardzo negatywnie oceniają to, co się dzieje w naszej formacji, jeżeli tak krytycznie oceniają kierownictwo, to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy – zastanawiał się głośno Dworczyk.

Dworczyk poszedł jeszcze o krok dalej, określając współpracę między Prawem i Sprawiedliwości a Suwerenną Polską "układem pasożytniczym". – Korzystając z listy Prawa i Sprawiedliwości koledzy z Suwerennej Polski trafili do Sejmu, do Senatu, dzisiaj trafią do samorządów. Rozumiem, że mają też plany startowania w eurowyborach, ale sami grają na siebie – podkreślił.

– To szkodzi całemu środowisku. My długo jako Prawo i Sprawiedliwość, jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości nie reagowaliśmy na takie zaczepki, ale dzisiaj już część parlamentarzystów, w tym ja, mamy tego dosyć – podsumował poseł PiS.

"Może już Patryk uwierzyłeś, że przerosłeś Prezesa"

Głośna wypowiedź Jakiego odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych, gdzie również spotkała się z krytyką czołowych polityków PiS. "Może już Patryk uwierzyłeś, że przerosłeś prezesa, premiera i głowę państwa" – odpowiedział mu poseł PiS Piotr Müller, dodając, że "zachęca do rozmów w gronach do tego przeznaczonych".

"Sam, Patryku, rozpętałeś tę niepotrzebną wojnę domową – z małostkowych, egoistycznych powodów. Nie w interesie Zjednoczonej Prawicy, tylko po to, żeby budować własną pozycję polityczną, jedynego sprawiedliwego, najmądrzejszego w całym obozie. Przecież Ty sam jeszcze w poprzednim tygodniu biegałeś z takimi wywiadami nawet do Gazety Wyborczej! Dawałeś im paliwo do ataków na PiS. Nie obchodzi cię interes prawicy – tylko twój osobisty" – przyznał poseł PiS Paweł Jabłoński, który nazwał działania Jakiego "skrajną nielojalnością".

"Jesteśmy na finiszu kampanii samorządowej, gdzie naszym wspólnym celem powinno być zwycięstwo nad ekipą Tuska. Atakowanie, tak jak to robisz praktycznie we wszystkich wywiadach, swojego koalicjanta, a jednocześnie wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, z pewnością tej kampanii nie pomaga. Przeciwnik jest gdzie indziej" – zasugerował inny parlamentarzysta PiS, Robert Gontarz.

