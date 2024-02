Dworczyk zeznaje ws. wyborów kopertowych. Dziwna odpowiedź na pytanie o maila

Mateusz Przyborowski

W poniedziałek tuż po godz. 12:00 rozpoczęło się kolejne posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Przesłuchiwany jest były szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Przyznał, że wykorzystywał prywatną skrzynkę do celów służbowych. – Było to dopuszczalne – przekonywał. – To coś nieprawdopodobnego – odparł Dariusz Joński.