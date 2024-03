Kaczyński dawno tak nie odleciał. "Polska była najbardziej tolerancyjnym państwem w Europie"

O rządach PiS w Polsce można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że był to okres tolerancji w naszym kraju. Tymczasem prezes PiS Jarosław Kaczyński wydaje się uważać zupełnie inaczej. – Myśmy wtedy naprawdę byli bardzo tolerancyjni i sądzę, że Polska była najbardziej tolerancyjnym państwem w Europie – stwierdził.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w jednym z ostatnich wystąpień zupełnie odleciał. – Po roku 2015 to wszystko jeszcze się wyraźnie zaostrzyło. Już wprost mówiono o dyktaturze i pewna część społeczeństwa mimo absurdalności tego stwierdzenia to przyjmowała. Przypominacie sobie państwo ten okrzyk: "precz z kaczorem dyktatorem" – przekonywał Kaczyński na konferencji prasowej.

Jego zdaniem, "ten okrzyk jakby wyrażał w takim spersonalizowany skrócie właśnie tę tezę". – Tezę całkowicie nieprawdziwą, śmieszną. Mnie aż wstyd powtarzać te oczywistości, że w żadnej dyktaturze nie może działać potężna opozycja, jeszcze do tego określająca sama siebie jako opozycję totalną. Media nie mogą być w zdecydowanej większości skierowanej przeciwko rządzącym, a tak przecież było. Opozycja nie może panować w sądach, a przecież sądy są nasze, słynne sformułowanie jednego z ówczesnych posłów PO – snuł dalej swoją wizję prezes PiS.

Potem padły słowa, które nawet jak na Kaczyńskiego, są dość absurdalne. – Myśmy wtedy naprawdę byli bardzo tolerancyjni i sądzę, że Polska była najbardziej tolerancyjnym państwem w Europie. No może nawet do przesady tolerancyjnym – przekonywał Kaczyński.

Prezes PiS zapomniał chyba już, jak za jego rządów, szczuto na osoby LGBT+. I tak w 2022 roku sam Jarosław Kaczyński twierdził, że na Zachodzie "ludzie są karani wyrokami skazującymi na więzienie za to, że stwierdzają, że z pary dwóch mężczyzn no nie może być dzieci".

PiS za swoich rządów atakował osoby LGBT+ i imigrantów

– Można powiedzieć np. w Anglii, w radiu, BBC bodajże, w wywiadzie, że nie jest pewne, czy dzieci wychowywane w parach jednopłciowych mają równie dobre warunki jak w normalnej rodzinie i następnego dnia mieć wezwanie na policję, bo to jest mowa nienawiści – opowiadał podczas spotkania w Myszkowie. Takich wypowiedzi było bardzo wiele, co szerzej opisaliśmy tutaj.

Kaczyński dość pogardliwie wypowiadał się również o migrantach, szczególnie o osobach spoza Europy. – Konsekwentnie sprzeciwiamy się próbom narzucenia Polsce przymusowej relokacji nielegalnych migrantów. Nie będzie na to zgody rządu. Póki będziemy rządzić, nie będzie nielegalnej bądź narzucanej z zewnątrz migracji – mówił dla PAP latem 2023 roku.

Prezes PiS przekonywał wówczas, że "Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie sprzeciwia się nielegalnej migracji do Polski, próbom forsowania niemieckiej agendy, by tych przybyszów, których nie chcą u siebie państwa Zachodu wypchnąć do Polski".

Polska oczywiście nie podległa mechanizmowi relokacji, gdyż nasz kraj przyjął uchodźców wojennych z Ukrainy. Kaczyński i jego partia w tamtym okresie regularnie wprowadzali w błąd Polaków, informując o tej kwestii.