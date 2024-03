"Shik Shak Shok" to trend na Tik-Toku. Wyjaśniamy, o co w nim chodzi

"Shik Shak Shok" to trend na Tik-Toku, który w ostatnim czasie cieszy się popularnością. Tę bardzo charakterystyczną i rytmiczną melodię internauci chętnie wykorzystują w swoich filmikach. O co tak naprawdę chodzi w "szik szak szok"? Wyjaśniamy.

O co chodzi w trendzie "shik shak shok"? Fot. Tik Tok / jeleniewska // Fot. Tik Tok / carol koga

Tik-Tok to obok Instagrama jedna z najpopularniejszych platform w dzisiejszym świecie internetu. Co jakiś czas wśród wielu dźwięków używanych przez użytkowników do swoich nagrań, wybijają się te najbardziej lubiane, chwytliwe i charakterystyczne.

"Shik Shak Shok" – o co chodzi?

Wśród nich właśnie w ostatnim czasie znalazł się "Shik Shak Shok". To piosenka grupy Mezdeke. Jest energiczna i ma orientalną melodię, która wpada w ucho. Z tekstu, który dla niewielu może być zrozumiały, wybijają się trzy słowa: "szik szak szok", które są w tym trendzie kluczowe.

Coś Cię zaskoczyło? A może pytanie zadane przez kogoś było tak oczywiste, że chcesz zwrócić uwagę na jego abstrakcyjność? To idealna okazja, aby użyć tego trendu. Najlepiej widać to na przykładach:

"Powiedział mi, że chciałby, żebym była świetną panią domu – odpowiedziałam, że najpierw musi kupić mi dom. A on nadal czuje szik szak szok".

"Powiedział, że nie da mi kwiatów, bo nie są trwałe. Odpowiedziała, że w sumie tak samo jak nasza relacja. Jest ciągle w shik shak shok" – czytamy w opisie innego filmiku z wykorzystaniem tego trendu.

Inni z kolei korzystają z niego, gdy po prostu coś ich zszokuje: "Shik shak shok to miałam ja, jak dowiedziałam się, co oznacza skrót EMPIK: elektronika, muzyka, prasa i książki".

Podłapali to nawet członkowie Kancelarii Sławomira Mentzena – robiąc sobie żarty z wydrukowaną podobizną polityka.

A o czym tak naprawdę jest piosenka – "Shik Shak Shok"? Oprócz kluczowych słów słyszymy: "Moje kochanie, sprawię, że zapomnisz o rapie i rocku. Chodź, zatańczmy baladi (taniec - przyp. red.). To baladi jest światłem moich oczu. Chodź, zatańczmy baladi. Moje serce przeszywa: Shik shak shok".

Co to jest baladi? To "esencja tańca orientalnego". Samo słowo "baladi" jest tłumaczone jako "mój kraj". Pochodzi z krajów Bliskiego Wschodu. Skupia się na ruchu bioder i rąk, jest bardzo statyczny. Z czasem ewoluował w tzw. "raqs sharki".