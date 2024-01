Nowy trend na TikToku. Polacy parodiują żony Wąsika i Kamińskiego

W wywiadzie, jakiego udzieliła Romualda Wąsik oraz Barbara Kamińska stacji Republika TV, padło wiele kuriozalnych wypowiedzi. Wąsik m.in. stwierdziła, że nie potrafi obsługiwać domowego ogrzewania. Jej słowa stały się przedmiotem gorącej dyskusji o tym, co kobieta powinna potrafić robić sama, bez mężczyzny pod ręką. Na TikToku zaś nie brakuje filmików, w których Polki drwią z nieporadności żony polityka PiS.

Przypomnijmy, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali prawomocnie skazani na dwa lata więzienia ws. afery gruntowej i przebywają w więzieniu. Kamiński swoją karę odbywa w Areszcie Śledczym w Radomiu, a Wąsik w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych koło Ostrołęki.

Prezydent Andrzej Duda zaczął nową procedurą ułaskawieniową. 18 stycznia pisaliśmy w naTemat o tym, że w międzyczasie żony polityków PiS wystosowały kolejne pismo do szefa MS Adama Bodnara.

Kobiety nie ustają w staraniach o to, by ich mężowie zostali uwolnieni. Wywiad Wąsik i Kamińskiej udzielony Danucie Holeckiej na antenie Republika TV wielu osobom wydał się kuriozalny. Tak jak pisaliśmy, Wąsik oznajmiła, że nie potrafi ustawić temperatury w domu.

– Nie spodziewałam się tego, że zastanę taką rzeczywistość. Jak ja wstałam rano, tak, jakby mi zabrali męża w takim dosłownym znaczeniu. Wszystko stoi, kubek z herbaty, kluczyki, które gdzieś rzucił. I takie prozaiczne rzeczy – jest za zimno, trzeba zrobić cieplej. Ale jak? To zawsze robił on – powiedziała rozżalona.

– Wie pani redaktor, ja dzisiaj jak do niego przyszłam, to się zapytałam, jak mam zwiększyć temperaturę na tym urządzeniu, żeby zrobiło się odrobinę cieplej. Wytłumaczył mi – dodała.

Jak zauważył na X reporter naTemat Tomasz Golonko, słowa Romy Wąsik stały się inspiracją dla rodaków, którzy ochoczo wykorzystują ten wątek w filmikach na TikToku.

"Tymczasem na Tik Toku nowy trend zainspirowany żonami Wąsika i Kamińskiego. Ludzie nagrywają filmiki o… domowym ogrzewaniu" – napisał dziennikarz naTemat.

Zabawne rolki nagrywają przede wszystkim kobiety, które żalą się na to, że bez mężczyzny u boku, nie wiedzą nawet jak podkręcić ogrzewanie. Internauci nie kryją rozbawienia rozmaitymi parodiami, które zalały TikToka.

Przypomnijmy, że niedawno małżonka znanego aktora postanowiła skomentować aktualne wydarzenia polityczne, nawiązując do wspomnianej wyżej wypowiedzi żony Wąsika.

"Męża nie ma, zimno jest. Na szczęście mąż nie łamał prawa, więc jest w pracy, a nie w więzieniu. A co ważniejsze, ja wiem, co zrobić i gdzie szukać pomocy, kiedy jej potrzebuję. Awaria pieca skłania mnie do tego, żeby o samodzielności kilka słów powiedzieć [...]" – napisała Katarzyna Błażejewska-Stuhr, czyli żona Macieja Stuhra w swoim wpisie na Instagramie.

Dziennikarka naTemat, Agnieszka Miastowska zareagowała zaś na wywiad żon polityków w tekście "Nie bądź jak żona Wąsika. 7 rzeczy, które musisz umieć zrobić bez swojego faceta".

"Istnieje wiele prozaicznych umiejętności, które naprawdę są niezbędne do codziennego życia, a z którymi niektóre kobiety bywają na bakier. Lub z własnego lenistwa czy roztargnienia zostawiają je na barkach swoich partnerów. Czas z tym skończyć" – podkreśliła Miastowska.

Dziennikarka stwierdziła, że kobieta powinna też wiedzieć: "jak wlać paliwo do baku"; "jak wypłacać pieniądze i robić przelewy"; "jak przybić gwóźdź do ściany"; "wiedzieć, gdzie są dokumenty w domu"; "jak zarabiać i odkładać" oraz "jak spędzać wakacje, wyjeżdżać, relaksować się".