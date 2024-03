Tusk się nie patyczkuje. Ogłosił decyzję ws. Trybunału Stanu dla Glapińskiego

Premier Donald Tusk poinformował, że wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego jest przygotowany. Zostanie złożony w najbliższych dniach.

Tusk zdecydował ws. Glapińskiego i Trybunału Stanu. Wiadomo, co z wnioskiem.

Tusk zdecydował ws. Glapińskiego i Trybunału Stanu. Wiadomo, co dalej z wnioskiem

– Wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego jest przygotowany i gotowy. Zostanie złożony w najbliższych dniach – przekazał premier Donald Tusk na konferencji prasowej w KPRM.

Przypomnijmy także, że Trybunał Konstytucyjny sprzyjającej PiS Julii Przyłębskiej wydał na początku stycznia orzeczenie ws. zgodności z polską Konstytucją przepisów o Trybunale Stanu, które dotyczą prezesa NBP, czyli obecnie Adama Glapińskiego.

Sędziowie stwierdzili wówczas, że przepisy umożliwiające postawienie prezesa NBP przed TS są niekonstytucyjne. Poinformowała o tym prezes TK Julia Przyłębska.

Z kolei kontrowersyjna sędzia Krystyna Pawłowicz, cytowana przez Onet, wyjaśniła, że "prezes banku centralnego ma zagwarantowaną prawnie niezależność od rządzącej większości, a do jego powołania niezbędna jest współpraca między prezydentem a Sejmem".

– W szczególności Konstytucja nie stanowi, że to Sejm jest organem kompetentnym do pociągnięcia prezesa Narodowego Banku Polskiego do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu – dodała, cytowana przez Forsal.pl

TK Przyłębskiej próbuje bronić Glapińskiego

Jak informowaliśmy, scenariusz, w którym Adam Glapiński zostaje postawiony przed Trybunałem Stanu, uważany był od dawna za prawdopodobny po obu stronach politycznej barykady. PiS próbuje jednak "uratować" prezesa NBP za pomocą właśnie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej.

Portal Business Insider ustalił w grudniu 2023 roku, że wówczas Glapiński po raz pierwszy od dwóch lat spotkał się z prezesami banków, m.in. PKO BP, mBanku, Santander Banku, Banku Millenium, Banku Pekao, Banku Gospodarstwa Krajowego czy Banku Handlowego.

– To było spotkanie na wysokim szczeblu. Prezes NBP mówił, że jest atakowany i liczy oraz chętnie przyjmie wsparcie bankowców w sprawie Trybunału Stanu. Był w dobrej formie i ewidentnie zmotywowany do walki – stwierdził jeden z uczestników spotkania, cytowany przez Business Insider. – Prezes NBP chyba bardziej liczy na jakieś zakulisowe wsparcie szefów banków prywatnych u nowej ekipy – dodał.

