Konstantin Kołcow nie żyje. Partner Aryny Sabalenki zmarł w wieku 42 lat. Jak się okazuje, mężczyzna najpewniej popełnił samobójstwo, o czym poinformowały służby w USA.

Konstantin Kołcow nie żyje. Szokująca przyczyna śmierci. Fot. Instagram

Konstantin Kołcow nie żyje. Wstrząsająca przyczyna śmierci

Według policji w Miami w USA były zawodnik NHL Konstantin Kolcow zmarł w wyniku "pozornego samobójstwa". Kolcow miał 42 lata i był byłym napastnikiem Penguins. Spotykał się też z gwiazdą tenisa Aryną Sabalenką.

"Według śledczych w poniedziałek, 18 marca 2024 r. około godziny 12:39 czasu lokalnego policja z Bal Harbor i straż pożarna zostały wysłane do St. Regis Bal Harbor Resort, 9703 Collins Avenue w związku z mężczyzną, który wyskoczył z balkonu" – podano w raporcie komisariatu policji Miami-Dade, co cytuje The New York Post.

Obecnie Wydział Zabójstw Departamentu Policji Miami-Dade przejął śledztwo w sprawie samobójstwa Konstantina Kolcowa. Śledczy mają jednak nie podejrzewać żadnego przestępstwa.

Przypomnijmy: pierwsze informacje o śmierci Konstantina Kołcowa zostały podane w nocy z poniedziałku na wtorek 19 marca przez portal news.zerkalo.io. Chwilę później specjalne oświadczenie wydał klub hokejowy Saławat Jułajew, który prowadził 42-letni partner Aryny Sabalenki.

Nagła śmierć partnera Sabalenki

"Zmarł były hokeista reprezentacji Białorusi i trener Saławatu Jułajew Ufa Konstantin Kołcow. Dziennikarze potwierdzili tę informację w dwóch niepowiązanych ze sobą źródłach z najbliższego otoczenia sportowca" – brzmi komunikat portalu.

Białoruscy sportowcy z Saławat Jułajew złożyli również oficjalne kondolencje rodzinie i przyjaciołom zmarłego. "Z głębokim smutkiem informujemy, że zmarł trener Saławatu Julajew Konstantin Kołcow. Był silnym i pogodnym człowiekiem, kochanym i szanowanym przez zawodników, kolegów i kibiców" – napisali.

"Konstantin na zawsze zapisał się w historii naszego klubu. Zdobył mistrzostwo Rosji i Puchar Gagarina i wykonał świetną robotę w sztabie trenerskim drużyny. Saławat Hockey Club składa kondolencje rodzinie i przyjaciołom Konstantina Kołcowa" – dodano.

Konstantin Kołcow urodził się 17 kwietnia 1981 roku w Mińsku. To dwukrotny olimpijczyk i wieloletni kapitan białoruskiej reprezentacji hokejowej. Pierwsze kroki w branży stawiał już w 1998 roku w klubie Junosti Mińsk.

Z Saławatem Jułajew związał się w 2006 roku. Już w sezonie 2007/2008 zdobył pierwsze w historii mistrzostwo Rosji. Sukces ten powtórzył także w sezonie 2010/2011. W swojej karierze związał się jeszcze z takimi klubami jak Atłant Mytiszczi, Ak Bars Kazań, HK Soczi.

Jego ostatni klub to Dynama Mińsk. Tam od 2013 do 2016 roku pełnił rolę kapitana drużyny. W listopadzie 2016 roku rozegrał ostatni mecz.