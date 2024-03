Niewiarygodna decyzja Sabalenki po śmierci partnera. Kolcow według służb popełnił samobójstwo

Tenisistka Aryna Sabalenka zamierza zagrać w Miami Open mimo śmierci swojego chłopaka, byłego hokeisty Konstantina Kolcowa. Mężczyzna według służb popełnił samobójstwo.

Aryna Sabalenka w Miami Open jednak zagra. Pomimo śmierci Kolcowa. Fot. Instagram

Aryna Sabalenka jednak zagra w turnieju Miami Open

BBC Sport podało we wtorek wieczorem, że Aryna Sabalenka zamierza zagrać w Miami Open mimo śmierci swojego chłopaka, byłego hokeisty Konstantina Kolcowa. Tenisistka ma być jedynie niedostępna dla mediów.

Portal przypomina jednocześnie, że Sabalenka określiła Siergieja jako swoją "największą motywację", kiedy w styczniu obroniła tytuł Australian Open, spełniając jej marzenie, aby do 25 roku życia zdobyć dwa tytuły Wielkiego Szlema.

Dodajmy, że ojciec Sabalenki, były hokeista Siergiej również zmarł niedawno – w 2019 roku. Miał 43 lata.

Jak już informowaliśmy, według policji w Miami w USA były zawodnik NHL Konstantin Kolcow zmarł w wyniku "pozornego samobójstwa".

Komunikat policji po śmierci byłego hokeisty

"Według śledczych w poniedziałek, 18 marca 2024 r. około godziny 12:39 czasu lokalnego policja z Bal Harbor i straż pożarna zostały wysłane do St. Regis Bal Harbor Resort, 9703 Collins Avenue w związku z mężczyzną, który wyskoczył z balkonu" – podano w raporcie komisariatu policji w hrabstwie Miami-Dade, co cytuje The New York Post. Śledczy mają nie podejrzewać żadnego przestępstwa ws. jego śmierci.

Konstantin Kołcow urodził się 17 kwietnia 1981 roku w Mińsku. To dwukrotny olimpijczyk i wieloletni kapitan białoruskiej reprezentacji hokejowej. Pierwsze kroki w branży stawiał już w 1998 roku w klubie Junosti Mińsk.

Z Saławatem Jułajew związał się w 2006 roku. Już w sezonie 2007/2008 zdobył pierwsze w historii mistrzostwo Rosji. Sukces ten powtórzył także w sezonie 2010/2011. W swojej karierze związał się jeszcze z takimi klubami jak Atłant Mytiszczi, Ak Bars Kazań, HK Soczi.

Jego ostatni klub to Dynama Mińsk. Tam od 2013 do 2016 roku pełnił rolę kapitana drużyny. W listopadzie 2016 roku rozegrał ostatni mecz.

