O jednej marce samochodowej Budda marzył od dawna – Koenigsegg Jesko. Dlaczego? Jak dobrze wie każdy fan motoryzacji, to najszybszy samochód na świecie. Jednak to, co najbardziej zaskoczyło fanów youtubera, to cena auta. Budda mógł wydać za nie aż 12 milionów złotych! Ale... czy faktycznie to zrobił?





Budda kupił sobie samochód za astronomiczną sumę? To wideo mówi wiele

Kamil Frątczak

O jednej marce samochodowej Budda marzył od dawna – Koenigsegg Jesko. Dlaczego? Jak dobrze wie każdy fan motoryzacji, to najszybszy samochód na świecie. Jednak to, co najbardziej zaskoczyło fanów youtubera, to cena auta. Budda mógł wydać za nie aż 12 milionów złotych! Ale... czy faktycznie to zrobił?