Friz po tych słowach Wersow nie wytrzymał. Rozpłakał się na oczach kamer [WIDEO]

Karol "Friz" Wiśniewski obchodził ostatnio swoje 28. urodziny. Przy tej okazji otrzymał od swoich przyjaciół wyjątkowy prezent... elektryczny samochód. Jednak coś innego najbardziej go wzruszyło. Po wypowiedzi narzeczonej Wersow, po jego poliku zaczęły płynąć łzy.

Friz rozpłakał się po tych słowach Wersow. Fot. You Tube / EKIPA

Karol Wiśniewski, zakładając słynną już dziś Ekipę, wyprodukował markę, która dla młodego pokolenia jest pewnego rodzaju symbolem. Odniósł ogromny sukces w sieci, za czym przyszły ogromne pieniądze, które dziś może inwestować w rozwój swojej firmy.

Influencer nie zatrzymuje się i wciąż jest bardzo aktywny w social mediach. Ostatnio świętował swoje urodziny. Byli przy nim znajomymi i ukochana Weronika Sowa.

Dodajmy, że Friz dzięki ogromnym zarobkom może realizować swoje plany. Zamieszkał w luksusowym domu z basenem, podróżuje po świecie. Jego kolejnym planem był zakup wymarzonego auta. Odłożył to jednak w czasie.

W realizacji tego marzenia pomogli mu bliscy. Kupili dla niego białą Teslę. Uradowany Wiśniewski przejechał się po Krakowie swoim nowym samochodem. Jednak to nie był koniec niespodzianek.

Filmik dla Friza. Po słowach Wersow wzruszył się...

Współtwórcy jego projektów nagrali dla niego filmik, w którym mówili wiele o tym, jak wiele zawdzięczają Karolowi. W końcu głos zabrała też jego narzeczona Wersow.

– Kochanie, uważam, że zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Życzę Ci byś był cały czas zdrowy i uśmiechnięty. Po prostu, żebyś mógł zrealizować wszystko, co sobie zaplanowałeś lub dopiero zaczniesz planować lub dopiero to wymyślisz – zaczęła. Po kolejnych słowach Friz się rozpłakał.

– Ale coś, co najbardziej mnie rozczula i za co najbardziej jestem Ci wdzięczna, to oczywiście za to, że mamy Majusię i tworzymy taką wspólną rodzinkę. Nawet jak o tym mówię, to się wzruszam, bo to jest dla mnie najważniejsze i cieszę się, że dla ciebie również. Życzę nam, żebyśmy się nigdy nie zatrzymywali i dalej, żebyśmy mogli wspólnie oblatywać świat, odkrywając razem nowe miejsca. Kocham cię, wiem i wierzę, że razem będziemy mogli zdziałać więcej. Życzę ci wszystkiego najlepszego ode mnie i od Majusi. Bardzo cię kochamy – przyznała na koniec.

Karol Wiśniewski nie raz wspominał, jak ważna jest dla niego rodzina. Także i tym razem wypowiedź Werki Sowy mocno go poruszyła.