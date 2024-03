80-letni Robert De Niro na zdjęciu z 11-miesięczną córką. "Są niesamowici"

Robert De Niro w wieku prawie 80 lat doczekał się siódmego dziecka. Jego córka Gia ma już 11 miesięcy. Do sieci wypłynęło urocze zdjęcie maleństwa z tatą. Aktor niedawno opowiadał też o radości, jaką czerpie z późnego ojcostwa.

Robert De Niro pokazał zdjęcie ze swoją 10-miesięczną córką. Fot. LOIC VENANCE/AFP/East News

Robert De Niro wygadał się o narodzinach swojej kolejnej pociechy w maju ubiegłego roku. Podczas rozmowy reporterka ET Canada Brittnee Blair podpytała go o dzieci: – Wiem, że masz sześcioro. Na co aktor odparł: – Właściwie to siedmioro – i ogłosił światu radosną nowinę.

Niedługo później było już oficjalnie wiadomo, że w kwietniu 2023 roku na świat przyszła mała Gia. Dziewczyna jest owocem relacji instruktorki sztuk walki Tiffany Chen i Roberta De Niro. Trenerka i aktor poznali się na planie filmu "Praktykant" w 2015 roku. Dla Chen Gia to pierwsze dziecko.

"Niesamowity kadr". De Niro z najmłodszą córką na zdjęciu

Z kolei dla De Niro to siódma pociecha. Tym samym artysta stał się jednym z najstarszych ojców w historii. Jego pozostałe dzieci to 56-letnia Drena, 47-letni Raphael, 28-letni bliźniacy Julian i Aaron, dwa lata młodszy Elliot oraz 12-letnia Helen.

Niedawno w mediach popularność zdobyła fotografia 80-letniego Roberta De Niro i 11-miesięcznej Gii. Kadr zrobił ogromne wrażenie na fanach aktora. "Są niesamowici"; "Piękne zdjęcie" – zachwycali się w komentarzach.

Robert De Niro w wywiadzie o późnym ojcostwie. "Każda chwila z Gią to wielka radość"

Odtwórca kultowych ról w "Ojcu Chrzestnym" czy "Taksówkarzu" udzielił niedawno wywiadu magazynowi "People". Wspomniał tam o nowo narodzonej córce.

– To takie urocze dziecko. Taka słodka – mówił. – Kiedy na nią patrzę, wszystko inne znika. Każda chwila z nią to wielka radość i ukojenie – zapewniał. Przyznał też, że widzi u swoich dwóch najmłodszych córek duże podobieństwo do samego siebie z czasów dzieciństwa.

Robert De Niro nadmienił, że Gia przyniosła radość całej jego rodzinie. – Dzieci są nią zachwycone. Wnuki też! Jest ich ciocią, tymczasem oni są już prawie nastolatkami – zwrócił uwagę dwukrotny laureat Oscara.