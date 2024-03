Nie żyje Konstantin Kołcow. Śledczy twierdzą, że popełnił samobójstwo. Okazuje się jednak, że nie wszyscy dają wiarę tym informacjom. Jego była żona twierdzi bowiem, że doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Konstantin Kołcow nie popełnił samobójstwa? Jego była żona zabrała głos. Fot. Instagram

Przypomnijmy: według policji w Miami w USA Konstantin Kołcow zmarł w wyniku "pozornego samobójstwa".

"Według śledczych w poniedziałek, 18 marca 2024 r. około godziny 12:39 czasu lokalnego policja z Bal Harbor i straż pożarna zostały wysłane do St. Regis Bal Harbor Resort, 9703 Collins Avenue w związku z mężczyzną, który wyskoczył z balkonu" – podano w raporcie komisariatu policji Miami-Dade, co cytuje New York Post.

Obecnie Wydział Zabójstw Departamentu Policji Miami-Dade przejął śledztwo w sprawie samobójstwa Konstantina Kolcowa. Śledczy mają jednak nie podejrzewać żadnego przestępstwa.

Była żona Kołcowa zabrała głos

Po śmierci hokeisty głos w mediach zabrała również Julia Michajłowa, była żona Kolcowa. – To był wypadek. Wciąż mam stary rodzinny komputer z e-mailem Konstantina. Konstantin zarezerwował wtedy mieszkanie w innym miejscu. Zakupy, które jeszcze nie dotarły, zostały opłacone. Samochód wynajmowany jest na długi czas. To znaczy, że nie chciał umrzeć. Nic nie zapowiadało tragedii – powiedziała kobieta serwisowi news.zerkalo.io.

Jak dodała, "musiał być bardzo pijany". – W pokoju, w którym przebywał Konstantin, znaleźli puste butelki po alkoholu – przekazała.

Podobnie myśli jego pierwszy trener Władisław Ostapenko. Mężczyzna ma pewną teorię, co mogło doprowadzić do śmierci sportowca. – Wdał się w bójkę, to sytuacja rodzinna. Nie mogę tego zrozumieć, to jest tak bardzo trudne. To tak ciężka sytuacja – powiedział trener hokejowy w rozmowie z rosyjską agencją TASS.

Kim był zmarły sportowiec?

Ostapenko twierdzi również, że ciało 42-letniego Kołcowa zostanie przewiezione do Mińska na Białorusi. Nie jest jednak znana jeszcze data pogrzebu.

Konstantin Kołcow urodził się 17 kwietnia 1981 roku w Mińsku. To dwukrotny olimpijczyk i wieloletni kapitan białoruskiej reprezentacji hokejowej. Pierwsze kroki w branży stawiał już w 1998 roku w klubie Junosti Mińsk.

Z Saławatem Jułajew związał się w 2006 roku. Już w sezonie 2007/2008 zdobył pierwsze w historii mistrzostwo Rosji. Sukces ten powtórzył także w sezonie 2010/2011. W swojej karierze związał się jeszcze z takimi klubami jak Atłant Mytiszczi, Ak Bars Kazań, HK Soczi.

Jego ostatni klub to Dynama Mińsk. Tam od 2013 do 2016 roku pełnił rolę kapitana drużyny. W listopadzie 2016 roku rozegrał ostatni mecz. Był partnerem tenisistki Aryny Sabalenki.