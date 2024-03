W centrum handlowym w Jihlavie w Czechach doszło do dramatycznego zdarzenia. W publicznej toalecie mężczyzna miał zgwałcić 6-letnią dziewczynkę. Policja zatrzymała podejrzanego. To znajomy rodziny dziecka.

W Czechach zgwałcono dziecko. (Zdjęcie ilustracyjne) Fot. AA/ABACA/Abaca/East News

O napaści w centrum handlowym rozpisują się czeskie media. Do zdarzenia doszło wieczorem w piątek 15 marca. Jak podaje TV Nova, 6-letnia dziewczynka wybrała się ze swoim ojcem na zakupy w Jihlavie. W pewnym momencie dziecko zgłosiło potrzebę pójścia do toalety.

Wtedy znajomy rodziny miał pójść za dziewczynką i dopuścić się gwałtu na 6-latce w kabinie publicznej toalety. W tym czasie ojciec dziecka czekał w innej części centrum handlowego.

– W jednym z centrów handlowych w Jihlavie doszło do poważnego przestępstwa. Zatrzymaliśmy mężczyznę podejrzanego o ten czyn. Prowadziliśmy postępowanie karne. W sobotę śledczy oskarżył go o gwałt – potwierdziła rzeczniczka policji Dana Čírtková.

Przedstawicielka służb podkreśliła, że policja zatrzymała podejrzanego już na miejscu zdarzenia. Niewykluczone, że w chwili popełnienia przestępstwa był pijany lub pod wpływem narkotyków.

– Biorąc pod uwagę, że czyn ten dotyczy osoby nieletniej, nie możemy podać żadnych szczegółowych informacji na ten temat – wyjaśniła Čírtková.

Poszkodowana dziewczyna trafiła pod opiekę psychologa. TV Nova rozmawiała też z jej matką, która jest zdruzgotana po tym, co się stało. – To straszne, co przydarzyło się mojemu dziecku – mówiła dziennikarzom.

Kim jest podejrzany o gwałt na 6-latce?

W kontekście podejrzanego o gwałt wiadomo, że chodzi o znajomego rodziny. Pojawiły się jednak sprzeczne informacje ws. jego wieku – to 40 lub 50-letni mężczyzna, który był już wcześniej karany. W niedzielę 17 marca sąd rejonowy zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w wakacje Czechami wstrząsnęła wiadomość o innym przestępstwie na tle seksualnym. Jak informowaliśmy w naTemat, w Pilźnie 15-letnia dziewczyna została brutalnie zgwałcona przez swojego 18-letniego znajomego. Napastnik zwabił ją do lasu, zakleił usta taśmą, związał ręce i wykorzystał seksualnie.

Następnie zadał jej rany nożem i groził śmiercią. Po wszystkim owinął jej ciało w worek i zrzucił z urwiska. Dziewczynie udało się przeżyć, bo udawała nieprzytomną.