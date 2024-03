Znany pisarz Jacek Dehnel prześledził działalność naukową księdza Krystiana K., u którego w mieszkaniu na parafii w Sosnowcu zmarł niedawno młody mężczyzna. Okazuje się, że duchowny wykładał prawo na uczelni w Dąbrowie Górniczej i ma na swoim koncie pracę o rodzinie i małżeństwie, w której skrytykował m.in. "pseudomałżeństwa między osobami tej samej płci".

Nowe fakty ws. księdza z Sosnowca. Znany pisarz prześledził jego działalność "naukową" o małżeństwie. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Ksiądz Krystian K. pojawił się na medialnych nagłówkach w minioną środę, gdy sosnowiecka kuria diecezjalna poinformowała o śmierci "młodego mężczyzny" zajmowanym przez niego mieszkaniu na terenie parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu. Okazuje się, że nie po raz pierwszy.

Nowe informacje ws. księdza Krystiana K. z Sosnowca

W czerwcu 2017 r. pisała już o nim katowicka "Gazeta Wyborcza", informując, że mógł prowadzić auto pod wpływem substancji odurzających. Jak podała wtedy gazeta, narkotest dał wynik pozytywny. – Dla nas wiążące są wyniki badania krwi, na które ciągle czekamy – zastrzegła wówczas lokalna komenda. Kolejne ciekawe informacje – tym razem na temat jego kariery naukowej – zebrał pisarz Jacek Dehnel.

"Nie jest trudny do zidentyfikowania ks. dr Krystian K., absolwent Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, sędzia Sądu Biskupiego w Sosnowcu i wykładowca prawa na Akademii WSB w, he he, Dąbrowie Górniczej" – zaczął swój wpis na Facebooku, nawiązując do seksskandalu z sierpnia 2023 r.

Księża zorganizowali wówczas imprezę z udziałem seksworkera, a kiedy ten stracił przytomność, odmówili wpuszczenia do środka ratowników medycznych. Ostatecznie musiała interweniować policja, a sprawą zajęła się prokuratura.

Dehnel wspomina, że praca naukowa Krystiana K. znajduje się w książce o miłosierdziu, wydanej przez bp. Grzegorza Kaszaka "odwołanego dopiero co za skandale seksualne w diecezji sosnowieckiej". Jak dodaje pisarz, ksiądz wespół ze świeckim kolegą zajął się w niej zagadnieniem rodziny i małżeństwa. "Żeby było zabawniej – w ujęciu Benedykta XVI, człowieka, który nieustraszenie walczył z homoseksualizmem" – czytamy.

Z przywołanych przez Dehnela fragmentów pracy Krystiana K., wynika, że duchowny bardzo negatywnie oceniał współczesne podejście do małżeństwa, a szczególnie między osobami tej samej płci.

"Różne współczesne formy degradacji małżeństwa, takie jak wolne związki i 'małżeństwa na próbę' czy nawet pseudomałżeństwa między osobami tej samej płci są przejawami wolności anarchicznej, którą niesłusznie przedstawia się jako prawdziwe wyzwolenie człowieka" – pisał dalej duchowny.

Praca Krystiana K. spotkała się z ironicznym komentarzem ze strony Dehnela. "No tak, słusznie. Nic tak nie degraduje, jak 'pseudomałżeństwo' dwóch facetów. Opowiedz nam o tym koniecznie" – podsumował w swoim poście.

Ciało młodego mężczyzny w pokoju księdza

W związku ze sprawą śmierci na sosnowieckiej parafii Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny. – Na ciele denata nie znaleziono żadnych zewnętrznych obrażeń ani urazów dlatego standardowo wszczynamy śledztwo z art. 155 kk o nieumyślne spowodowanie śmierci – powiedział "Faktowi" prok. Zbigniew Pawlik ze wspomnianej prokuratury.

Przyczyna zgonu młodego mężczyzny pozostaje nieznana, dlatego ciało zostanie poddane sekcji. Z ustaleń "Faktu" wynika, że zmarły to dwudziestokilkulatek. Wiadomo, że na miejsce zdarzenia przyjechał ambulans, ale mimo reanimacji, nie udało się go uratować.

