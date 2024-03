Na naszych oczach dzieje się historia: Taco Hemingway stał się pierwszym polskim raperem, który da solowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Mimo że w 2019 roku występował już na nim z Dawidem Podsiadłą, to teraz sam zajmie stołeczny stadion. Występ przeniesiono właśnie tam z prostego powodu: zainteresowanie trasą 1-800-TOUR jest ogromne. Kiedy koncert i co z biletami?

Taco Hemingway wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie Fot. Karol Makurat/REPORTER

W połowie sierpnia 2023 roku Taco Hemingway udostępnił dwa single promujące jego nową płytę "1-800-OŚWIECENIE" – "Gelato" oraz "Makarena Freestyle". 22 września do sieci i sprzedaży trafił cały krążek, który jest szóstym solowym albumem studyjnym rapera.

Nowa płyta Taco ma charakter konceptualny: to nocna audycja "1-800-OŚWIECENIE" w Radiu Marmur. Utwory są przeplatane telefonami słuchaczy, którzy dzielą się swoimi problemami z Hemingwayem, prowadzącym program.

Taco rapuje i śpiewa na płycie pod bity takich świetnych artystów jak Rumak, Zeppy Zep i @atutowy. Na "1-800-OŚWIECENIE" można posłuchać także gościnnych występów Darii Zawiałow, Oki, Otsochodzi i schaftera, a także Dawida Podsiadły. Płyta "1-800-OŚWIECENIE" Taco Hemingwaya liczy łącznie 15 kawałków.

Płyta odniosła wielki sukces. Według zestawienia OLiS to właśnie jego płyta była najlepiej sprzedającym się krążkiem w Polsce w 2023 roku. Hemingway był również najpopularniejszym artystą ubiegłego roku na Spotify w Polsce. 33-letni Filip Szcześniak ma także szansę aż na dwa Fryderyki, czyli "polskie Grammy": w kategoriach artysta roku i album roku hip-hop (nagrody zostaną rozdane w piątek, 22 marca). Raper ma już na koncie pięć statuetek.

Taco Hemingway na PGE Narodowym w Warszawie! Da tam wielki finał trasy 1-800-TOUR

Na wiosnę (i początek lata) zaplanowano 1-800-TOUR, trasę koncertową promującą "1-800-OŚWIECENIE". 17 maja Taco Hemingway wystąpi w Katowicach (MCK), 19 maja w Poznaniu (MTP Pawilon 5), 24 maja w Gdańsku (Ergo Arena), 7 i 8 czerwca we Wrocławiu (Hala Stulecia), a 15 czerwca w Krakowie (Tauron Arena). Wszystkie bilety są jednak wyprzedane od miesięcy.

Taco i jego ekipa postanowili jednak zrobić fanom niespodziankę. Finał trasy, który wcześniej zaplanowano na 22 czerwca na Letniej Sceny Progresji, przeniesiono na... znacznie większy obiekt: PGE Narodowy. Data jest bez zmian. "Już 22 czerwca zapraszamy na pierwszy solowy koncert polskiego rapera na PGE Narodowym w Warszawie" – czytamy w komunikacie.

Skąd taka decyzja? "W związku z ogromnym zainteresowaniem finałowym występem trasy Taco Hemingwaya, organizator przyjął zaproszenie PGE Narodowego, który jest partnerem wydarzenia" – informuje warszawski stadion. Dzięki temu na ostatni koncert trasy 1-800-TOUR wejdzie dużo więcej ludzi.

Co z biletami na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym? "Wszystkie osoby posiadające bilety na starą lokalizacją będą mogły je zaktualizować pomiędzy 25 a 27 marca. Pozostałe wolne bilety trafią do sprzedaży już 28 marca. (...) Bilety będzie można wymienić w trzech turach, od poniedziałku, od godziny 11.00, do 23.59 w środę, czyli w dniach od 25 do 27 marca. Przypisanie do danej tury wynika z daty zakupu Twoich biletów" – informuje organizator.

Więcej informacji o wymianie biletów z Letniej Sceny Progresji na PGE Narodowy znajdziesz tutaj. Bilety można wymieniać na płytę (miejsca stojące) oraz na trybuny (miejsca siedzące numerowane). Od czwartku, 28 marca można również zwracać zakupione już wejściówki.

Przypomnijmy, że mimo że czerwcowy koncert będzie solowym występem Taco na PGE Narodowym, to raper występował już na tej scenie. W 2019 roku dał wyprzedane wspólne show z Dawidem Podsiadłą, a w ubiegłym roku gościnnie pojawił się na występie autora "Małomiasteczkowego" i "Mori".